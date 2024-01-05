В США собака съела 4000 долларов, которые её хозяева только что сняли с банковского счёта

Пёсик нашёл конверт, в котором лежали снятые со сберегательного счёта наличные, и растерзал его. Часть фрагментов купюр хозяева нашли рядом с местом преступления.





Семейная пара была шокирована: ранее Сесил никогда ничего подобного себе не позволял. Он даже не воровал еду с журнального столика, если хозяева выходили из комнаты, а тут - такое!





Владельцы Сесила стали спешно искать в сети информацию, как поступить с испорченными купюрами. Выяснилось, что их можно отправить по почте или оставить в офисе Бюро гравировки и печати США в Вашингтоне с указанием оценочной стоимости и причины повреждения. Однако обмен испорченных купюр в этом случае занимает от 3-х до 6 месяцев и расстроенные американцы отправились в свой банк, где недавно снимали наличные. Там им посоветовали подождать, пока собачка извергнет из себя остатки купюр и постараться восстановить банкноты.



