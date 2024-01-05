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В США собака съела 4000 долларов, которые её хозяева только что сняли с банковского счёта

В США собака съела 4000 долларов, которые её хозяева только что сняли с банковского счёта

Автор:
05 января 2024 11:41
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   банкноты   деньги   животные   собака   съел деньги   
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Песик увидел конверт на кухонном столе и решил поинтересоваться его содержимым. Но самое интересное ждало хозяев после: им пришлось по кусочкам собирать банкноты, и эти фрагменты добывались из самых неожиданных мест.

Семилетний голдендудель (помесь пуделя и золотистого ретривера) по кличке Сесил мгновенно стал знаменитым, после того как сожрал заначку хозяев.


Пёсик нашёл конверт, в котором лежали снятые со сберегательного счёта наличные, и растерзал его. Часть фрагментов купюр хозяева нашли рядом с местом преступления.


Семейная пара была шокирована: ранее Сесил никогда ничего подобного себе не позволял. Он даже не воровал еду с журнального столика, если хозяева выходили из комнаты, а тут - такое!


Владельцы Сесила стали спешно искать в сети информацию, как поступить с испорченными купюрами. Выяснилось, что их можно отправить по почте или оставить в офисе Бюро гравировки и печати США в Вашингтоне с указанием оценочной стоимости и причины повреждения. Однако обмен испорченных купюр в этом случае занимает от 3-х до 6 месяцев и расстроенные американцы отправились в свой банк, где недавно снимали наличные. Там им посоветовали подождать, пока собачка извергнет из себя остатки купюр и постараться восстановить банкноты.


Собрав с кухонного пола обрывки денег, владельцы Сесила занялись увлекательным сбором паззла из кусочков банкнот. Таким образом хозяевам удалось восстановить около $1500.


А дальше началось самое сложное и противное. Поняв, что деньги им никто не вернёт, пара приняла решение засучить рукава, отодвинуть в сторону брезгливость и в буквальном смысле слова окунуться в дерьмо. Собачье, разумеется.



Владельцы Сесила пошли по следам преступления пёсика и обнаружили, что часть банкнот собачка не переварила - эти кусочки извлекли из рвотных масс, промыли и снова стали собирать паззл. А еще ждать, когда пёс покакает.

Да, в экскрементах тоже обнаружили фрагменты купюр, которые отстирали и постарались соединить в подобие банкнот.


В результате муж и жена смогли восстановить $3500, а одну из купюр оставили на память. Процесс отстирывания и сбора банкнот занял около трёх дней. Сначала пара жутко злилась, а потом попыталась посмотреть на происходящее с другой стороны.



В конце концов, подобное могло произойти с каждым.


Пара залила свою историю в соцсети, и видео, в котором ребята стирают остатки денег мгновенно стало вирусным, а Сесил - местной знаменитостью.



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Метки: Видео   США   банкноты   деньги   животные   собака   съел деньги   
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7  комментариев
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18k
banzai7 Час назад
И это они ещё ребёнка не заводили.
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1k
Kolebator 4 минуты назад
дорогой пазл получился
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4k
SmartCat101 6 минут назад
воспитывать собачку нужно ! это мля не мягкая игрушка
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37k
АнтонПолднев 13 минут назад
Зачем тратить деньги, покупать еду чтобы её сожрать? Надо жрать сразу деньги!
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1k
Лютый вам Бетховен 21 минуту назад
Он после рассказа дружбанам: "Так что это вам не чью-то домашку трескать."
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1k
Мария Коненкова 40 минут назад
Это не голдендудль. Голдендудли, как и следует из их названия и происхождения (метис пуделя и золотистого ретривера) наследует золотистый окрас ретривера, бывают отклонения либо в палевый, либо в красный, но общий принцип - окрас без пятен золотистого оттенка. Это метис пуделя с легавой собакой, скорее всего.
Прочее в посте несущественно, обычное дело, дурно воспитанная собака сожрала что не положено и что у хозяев не хватило ума убрать с её глаз.
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