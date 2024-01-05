В США собака съела 4000 долларов, которые её хозяева только что сняли с банковского счёта

Песик увидел конверт на кухонном столе и решил поинтересоваться его содержимым. Но самое интересное ждало хозяев после: им пришлось по кусочкам собирать банкноты, и эти фрагменты добывались из самых неожиданных мест.
Семилетний голдендудель (помесь пуделя и золотистого ретривера) по кличке Сесил мгновенно стал знаменитым, после того как сожрал заначку хозяев.
Пёсик нашёл конверт, в котором лежали снятые со сберегательного счёта наличные, и растерзал его. Часть фрагментов купюр хозяева нашли рядом с местом преступления.
Семейная пара была шокирована: ранее Сесил никогда ничего подобного себе не позволял. Он даже не воровал еду с журнального столика, если хозяева выходили из комнаты, а тут - такое!
Владельцы Сесила стали спешно искать в сети информацию, как поступить с испорченными купюрами. Выяснилось, что их можно отправить по почте или оставить в офисе Бюро гравировки и печати США в Вашингтоне с указанием оценочной стоимости и причины повреждения. Однако обмен испорченных купюр в этом случае занимает от 3-х до 6 месяцев и расстроенные американцы отправились в свой банк, где недавно снимали наличные. Там им посоветовали подождать, пока собачка извергнет из себя остатки купюр и постараться восстановить банкноты.
Собрав с кухонного пола обрывки денег, владельцы Сесила занялись увлекательным сбором паззла из кусочков банкнот. Таким образом хозяевам удалось восстановить около $1500.
А дальше началось самое сложное и противное. Поняв, что деньги им никто не вернёт, пара приняла решение засучить рукава, отодвинуть в сторону брезгливость и в буквальном смысле слова окунуться в дерьмо. Собачье, разумеется.
Владельцы Сесила пошли по следам преступления пёсика и обнаружили, что часть банкнот собачка не переварила - эти кусочки извлекли из рвотных масс, промыли и снова стали собирать паззл. А еще ждать, когда пёс покакает.
Да, в экскрементах тоже обнаружили фрагменты купюр, которые отстирали и постарались соединить в подобие банкнот.
В результате муж и жена смогли восстановить $3500, а одну из купюр оставили на память. Процесс отстирывания и сбора банкнот занял около трёх дней. Сначала пара жутко злилась, а потом попыталась посмотреть на происходящее с другой стороны.
В конце концов, подобное могло произойти с каждым.
Пара залила свою историю в соцсети, и видео, в котором ребята стирают остатки денег мгновенно стало вирусным, а Сесил - местной знаменитостью.
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Прочее в посте несущественно, обычное дело, дурно воспитанная собака сожрала что не положено и что у хозяев не хватило ума убрать с её глаз.