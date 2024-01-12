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В Санкт-Петербурге мигранты устроили поножовщину у склада Wildberries

В Санкт-Петербурге мигранты устроили поножовщину у склада Wildberries

Автор:
12 января 2024 15:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Wildberries   драка   иностранцы   интересное   массовая драка   мигранты   фото   
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Драка закончилась кровью и задержаниями.

В Санкт-Петеребурге мигранты устроили массовую драку с поножовщиной у одного из склада Wildberries. Телеканал 78 выяснил, что сначала ссора произошла между двумя мужчинами, а уже после к ним присоединились другие иностранцы. Telegram-канал Readovka опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которую попала драка.

Один из участников драки ударил противника ножом в грудь и скрылся на чужой машине. 33-летний пострадавший был госпитализирован. Также пострадал 35-летний безработный уроженец Таджикистана, которого отпустили после оказания медицинской помощи. Правоохранители возбудили уголовное дело и установили всех участников драки, уточняет MK.ru.

Источник:

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Метки: Wildberries   драка   иностранцы   интересное   массовая драка   мигранты   фото   
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6  комментариев
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12k
Том Сойер Час назад
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9k
Александр 5 минут назад
Шмонать всех на холодное оружие. Если нашли - 7 лет лес валить потом депорт. Пусть в кишлаке у себя с ножом походит.
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25
ya da Александр 11 секунд назад
Зачем лес, лучше коклов
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14k
кот базилий 21 минуту назад
"работа делиль в расия"
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806
Александр Полчаса назад
Б.Л.Я.Т.Ь.!!! Пока дети и родственники чиновников не начнут подыхать от рук этих обезьян ,ничего не изменится...
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