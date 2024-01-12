В Санкт-Петербурге мигранты устроили поножовщину у склада Wildberries

Драка закончилась кровью и задержаниями.
В Санкт-Петеребурге мигранты устроили массовую драку с поножовщиной у одного из склада Wildberries. Телеканал 78 выяснил, что сначала ссора произошла между двумя мужчинами, а уже после к ним присоединились другие иностранцы. Telegram-канал Readovka опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которую попала драка.
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Один из участников драки ударил противника ножом в грудь и скрылся на чужой машине. 33-летний пострадавший был госпитализирован. Также пострадал 35-летний безработный уроженец Таджикистана, которого отпустили после оказания медицинской помощи. Правоохранители возбудили уголовное дело и установили всех участников драки, уточняет MK.ru.
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