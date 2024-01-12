Пёс очень переживает за хозяина, которого забирает скорая

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Псу не разрешили попасть в машину скорой помощи к своему хозяину. Однако друг человека не привык отступать перед трудностями.
О преданности собак впору слагать легенды. Хозяина пса из этого видео забирает скорая. И хороший преданный мальчик, не понимая, в чём дело, собирается с ним. Но, следуя правилам, никто не может взять песика с собой.
Однако для любящего верного друга нет никаких преград. Он решительно не дает уехать машине с хозяином внутри, бегая вокруг и угрожающе лая.
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Видел ещё номера без флага в подборках аварий, но не помню где.