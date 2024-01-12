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Пёс очень переживает за хозяина, которого забирает скорая

Пёс очень переживает за хозяина, которого забирает скорая

Автор:
12 января 2024 08:57
Сообщество : Животные
Метки: Видео   добро   животные   скорая помощь   собака   хозяин   
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Псу не разрешили попасть в машину скорой помощи к своему хозяину. Однако друг человека не привык отступать перед трудностями.

О преданности собак впору слагать легенды. Хозяина пса из этого видео забирает скорая. И хороший преданный мальчик, не понимая, в чём дело, собирается с ним. Но, следуя правилам, никто не может взять песика с собой.

Однако для любящего верного друга нет никаких преград. Он решительно не дает уехать машине с хозяином внутри, бегая вокруг и угрожающе лая.

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Метки: Видео   добро   животные   скорая помощь   собака   хозяин   
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 20 минут назад
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Copycat Час назад
103 - не знаю как в других странах может по всему СНГ так, но у нас в Казахстане именно такой номер скорой
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Fidel

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