Встреча собаки с хозяином после нескольких лет разлуки

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Мужчина в силу определенных причин не видел свою собаку долгих три года. Трогательную и долгожданную встречу с питомцем запечатлели на видео.
Узнав хозяина собака не смогла сдержать радости.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вокруг сразу начинает прыгать и лизаться собака.
Через минуту из комнаты, шаркая тапочками выходит жена и говорит: "Обед на плите, разогрей".
На шкафу спит кот, приоткрывает один глаз и с укоризной смотрит на жену, дескать "Что ты на него время тратишь? Жрать захочет - найдёт!".
https://www.facebook.com/groups/ArcaAnimal/permalink/1724266384489304/