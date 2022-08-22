FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12668 постов • 1331 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Встреча собаки с хозяином после нескольких лет разлуки

Встреча собаки с хозяином после нескольких лет разлуки

Автор:
22 августа 2022 10:49
Сообщество : Животные
Метки: видео   добро   животные   милота   позитив   пёс   собака   хозяин   
1807
1
1
Мужчина в силу определенных причин не видел свою собаку долгих три года. Трогательную и долгожданную встречу с питомцем запечатлели на видео.
Узнав хозяина собака не смогла сдержать радости.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   добро   животные   милота   позитив   пёс   собака   хозяин   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Владимир 52 минуты назад
...чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
387k
Алексей 18 минут назад
самое преданное создание. жаль жизнь у них такая короткая. я плачу до сих пор когда своих вспоминаю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Александр 23 минуты назад
Возвращаешься после вахты домой, открываешь дверь.
Вокруг сразу начинает прыгать и лизаться собака.
Через минуту из комнаты, шаркая тапочками выходит жена и говорит: "Обед на плите, разогрей".
На шкафу спит кот, приоткрывает один глаз и с укоризной смотрит на жену, дескать "Что ты на него время тратишь? Жрать захочет - найдёт!".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Андрей Полчаса назад
с кошками такого никогда не будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Юлия 43 минуты назад
Я привела в дом далматина, он был полностью моим псом и никого не воспринимал, кроме меня. Потом я перехала в другую страну. Иногда не бываю дома годами, когда приезжаю, только ворота открываются, он с разгона бежит и тоже крутится и прыгает, что заведенный. Уже старенький, задние лапы болят, морда седая, но как встретит, такой же сумасшедший как раньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
antonium 43 минуты назад
Хозяин зону топтал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
ЦСКА Час назад
Сила определенных причин
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lovels Travel Час назад
Закройте в багажнике жену и собаку. Через час откройте и посмотрите, кто вам больше обрадуется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

581032



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему Юрий Никулин посмеялся над Горбачёвым при их встрече в 1990 году и зачем вспомнил о Сталине
Почему Юрий Никулин посмеялся над Горбачёвым при их встрече в 1990 году и зачем...
На Урале хотят построить альтернативу Ельцин-центру - Берия-центр
На Урале хотят построить альтернативу Ельцин-центру - Берия-центр
Набирающие популярность в сообществах
"Вот это реально ирония!": американская версия "Иронии судьбы" повеселила россиян
"Вот это реально ирония!": американская версия "Иронии судьбы" повеселила россиян
Пять особенностей Османской империи, сделавших её уникальной
Пять особенностей Османской империи, сделавших её уникальной
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сначала не понял, а потом как понял

Лучшие демотиваторы
Это уже 4-й киргизский спутник, но ты продолжай

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#кино#подборка#Еда#красиво#Приколы#прикол
#Юмор#природа#фотографии#удивительно#Россия#забавно#Мемы#сарказм#актеры
#интересно#в мире#картинки#история#интересное#комментарии#позитив#познавательно#красота
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос Двенадцать с половиной причин завести робопылесос Собачья пенсия: покормили, почесали и покатали Собачья пенсия: покормили, почесали и покатали Видео с очаровательными собаками в стиле тогда и сейчас Видео с очаровательными собаками в стиле тогда и сейчас Пёс бросился спасать своего тонущего хозяина Пёс бросился спасать своего тонущего хозяина Озорной пёс прервал футбольный матч женских сборных Чили и Венесуэлы Озорной пёс прервал футбольный матч женских сборных Чили и Венесуэлы Третий не лишний: собака хочет обнимашек Третий не лишний: собака хочет обнимашек

На что жалуетесь?

Вернуться