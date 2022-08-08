Собака не отходит от хозяина, которому оказывают помощь медики

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Сотрудники скорой помощи приехали забирать мужчину, получившего травму. Пёс мужчины не понял, что незнакомцы хотят от хозяина и бросился к нему.
Преданней собаки нету существа!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Жена начала ругать ребенка уж не помню за что, так эта ушастая жопа вклинился между женой и ребенком, и начал жену отпихивать тазом... Сцал, а отпихивал. Когда у меня разболелся зуб - сидел рядом и скулил, пытался лицо вылизать...
Собаки преданнее и честнее людей.
Сейчас ей 18,5 лет, она глухая, почти слепая, с деменцией и еле ходит. Практически всегда на руках, ночами как с младенцем. Но я чувствую, что она узнает меня, прижимается. Уже не виляет хвостом, не пытается облизать нос, просто прижимается и закрывает глаза.