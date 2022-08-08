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Собака не отходит от хозяина, которому оказывают помощь медики

Собака не отходит от хозяина, которому оказывают помощь медики

Автор:
08 августа 2022 11:59
Сообщество : Животные
Метки: видео   добро   дружба   животные   преданность   скорая помощь   собака   
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Сотрудники скорой помощи приехали забирать мужчину, получившего травму. Пёс мужчины не понял, что незнакомцы хотят от хозяина и бросился к нему.
Преданней собаки нету существа!

Источник:

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Метки: видео   добро   дружба   животные   преданность   скорая помощь   собака   
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8  комментариев
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3k
SandMANn Час назад
ДРУГ!!!
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2k
Александр 10 секунд назад
Не знаю, кто это сказал, но: "человечество не заслуживает собак".
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18k
ЦСКА 5 минут назад
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198
Алексей Губин 51 минуту назад
Чем больше я узнаю людей ,тем сильнее люблю собак
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25k
ɯǝvvоwɔ uєʞ 51 минуту назад
Всегда поражали т.н. "антисобачники" - ну обделило тебя небо любовью, так пойди и повесься. Сам собак особо не любил, относился к ним ровно, пока не появился у нас джек рассел.
Жена начала ругать ребенка уж не помню за что, так эта ушастая жопа вклинился между женой и ребенком, и начал жену отпихивать тазом... Сцал, а отпихивал. Когда у меня разболелся зуб - сидел рядом и скулил, пытался лицо вылизать...
Собаки преданнее и честнее людей.
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3k
Natalia 56 минут назад
У нас русский той-терьер, девочка. Очень трусливая (не агрессивная) и всегда на ручки просилась во время прогулки, видя других собак. А однажды вот также вот бросилась меня защищать. перед сворой больших собак... Я даже не представляю насколько ей было страшно и насколько отважный поступок для нее это был.
Сейчас ей 18,5 лет, она глухая, почти слепая, с деменцией и еле ходит. Практически всегда на руках, ночами как с младенцем. Но я чувствую, что она узнает меня, прижимается. Уже не виляет хвостом, не пытается облизать нос, просто прижимается и закрывает глаза.
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151
Максим Макашев Час назад
люди могут предавать друг друга. Собака - НИКОГДА!!!
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2k
Григорий Час назад
что то в глаз попало.
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