Настоящий четвероногий друг

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Пёс породы бельгийская овчарка малинуа заботится о хозяине, который прикован к инвалидной коляске. Верный четвероногий друг помогает мужчине добраться до нужного ему места.
Очень умный и преданный пёс!
Источник:
АНТИФИШКИ
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