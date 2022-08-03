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Настоящий четвероногий друг

Настоящий четвероногий друг

Автор:
03 августа 2022 13:52
Сообщество : Животные
Метки: видео   добро   животные   инвалид   собака   хозяин   
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Пёс породы бельгийская овчарка малинуа заботится о хозяине, который прикован к инвалидной коляске. Верный четвероногий друг помогает мужчине добраться до нужного ему места.
Очень умный и преданный пёс!

Источник:

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Метки: видео   добро   животные   инвалид   собака   хозяин   
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