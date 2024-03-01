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Сообщество Без кота и жизнь не та 2085 постов • 506 подписчиков подписаться
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Кошка встречает своего хозяина

Кошка встречает своего хозяина

Автор:
01 марта 2024 09:26
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   добро   животные   кошка   позитив   хозяин   
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Многие считают, что кошки не отличаются особой привязанностью к своему хозяину и ждут от него лишь еды. Однако каждый любитель кошек знает, что это совсем не так.

Когда тебя ждут дома

Первым делом нужно с кошечкой поздороваться, а не наушники снимать... Безобразие!

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Метки: Видео   добро   животные   кошка   позитив   хозяин   
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1  комментарий
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Daggers D. Полчаса назад
У меня тоже такая кошка была когда то... Лучше всех моих жён была - всегда любила, всегда ждала меня... 16 лет прожила со мной.
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Alex Chebrikov

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