Кошка встречает своего хозяина

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Многие считают, что кошки не отличаются особой привязанностью к своему хозяину и ждут от него лишь еды. Однако каждый любитель кошек знает, что это совсем не так.
Когда тебя ждут дома
Первым делом нужно с кошечкой поздороваться, а не наушники снимать... Безобразие!
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