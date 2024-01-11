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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1111 постов • 47 подписчиков подписаться
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Женщина из Казани рассказала, как ее квартира чуть не сгорела от оставленного провода

Женщина из Казани рассказала, как ее квартира чуть не сгорела от оставленного провода

Автор:
11 января 2024 11:56
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   зарядка   не от большого ума   пожар   поколение   розетка   
1805
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Ребёнок заряжал айфон, а потом просто отключил его от питания, оставив зарядник в розетке. В итоге зарядка расплавилась и прожгла простынь с диваном.

В копилке фобий уже не осталось места !

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Метки: Видео   зарядка   не от большого ума   пожар   поколение   розетка   
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21  комментарий
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5k
Сергей Семенов 2 часа назад
Простыня что ли обоссаная была?
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6k
Евгений Д 11 минут назад
Ту видно что сам зарядник не при чем
(хотя оставлять его в розетке не надо)-
явно штекер зарядки попал в токопроводящую влажную среду !!!
(правильно ранее написали- зассанец парень оказался, на обоссанную простынь провод бросил)
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2k
rudenkov 17 минут назад
А холодильник тоже выключать из розетки перед уходом?
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61k
Олег 22 минуты назад
С днём рождения!
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5k
Lexx 44 минуты назад
Скорее всего кабель внутри переломился у разъёма (самое больное их место), провода заголились и замкнулись между собой.
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1k
kolobok263 50 минут назад
техника безопасности? нет, не слышали....
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17k
Совранский 54 минуты назад
Комментарий не мой, но он мне близок по сути: - всю жизнь работаю по ремонту электроники. Вижу и знаю всё что происходит изнутри.Уходя из дома выдёргиваю из сети всё что включено. Зачем эта демагогия о том ,что "может быть и не выстрелит?".Включенный в сеть электроприбор ЛЮБОЙ всегда может выстрелить! (с)
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11k
Борис Карабанов Час назад
Вау! Колдовство какое-то! Хотя... Может быть, чтобы получить электрическую цепь с достаточно низким, для такого нагрева, сопротивлением, она просто должна быть чем-то замкнута (электролит, электропроводящий мусор и пр..)? Не! Бред! Просто чистый разъём с разрывом цепи в виде воздуха начал греться. Колдовство!
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25k
Павел Плеханов Час назад
В своё время нам вдалбливали: уходя из дома - выдергивайте все вилки из розеток.
Сейчас времена поменялись, но, если прибор не критичен по подключению к розетке - его надо отключать.
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1k
Псина Сутулая Час назад
Кабель не при чём. На лицо использование душманской зарядки.
В нормальных осуществлена гальваническая развязка, а на уродских экономят лишние 10 копеек и напруга идёт напрямую в кабель. Вот вам и результат.
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6k
TirAn 2 часа назад
Не важно что там и как было. Зарядники надо отключать из сети
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876
Шурман 2 часа назад
А не лежало ли там чего то мокрого или кусочек фольги от тех же конфет ? . Просто так ни чего не бывает .
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294
Андрей Федоров Шурман 2 часа назад
а может и зарядка не родная. вообще эппл хвастается, что в его родных зарядках стоит защита от кз, типа если ребенок оближет контакты, то ничего не будет (но это, как обычно, не точно, я не проверял)
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