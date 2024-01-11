Женщина из Казани рассказала, как ее квартира чуть не сгорела от оставленного провода

1805
1
1
Ребёнок заряжал айфон, а потом просто отключил его от питания, оставив зарядник в розетке. В итоге зарядка расплавилась и прожгла простынь с диваном.
В копилке фобий уже не осталось места !
Вынимаем зарядки из розеток!
Источник:
Ссылки по теме:
- Как сотрудник пункта выдачи замкнувшую проводку тушил
- Эффект огня в кинотеатре
- В Подмосковье мужчина спас девочку из горящей машины
- 160-летняя церковь сгорела дотла после удара молнии в американском штате Массачусетс
- В Уфе двое мигрантов пытались заживо сжечь охранника, не пустившего их в клуб
Новости партнёров
реклама
(хотя оставлять его в розетке не надо)-
явно штекер зарядки попал в токопроводящую влажную среду !!!
(правильно ранее написали- зассанец парень оказался, на обоссанную простынь провод бросил)
Просто не нужно пользоваться дешёвыми китайскими проводами и блоками питания.
Сейчас времена поменялись, но, если прибор не критичен по подключению к розетке - его надо отключать.
В нормальных осуществлена гальваническая развязка, а на уродских экономят лишние 10 копеек и напруга идёт напрямую в кабель. Вот вам и результат.