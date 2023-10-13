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Эффект огня в кинотеатре, позволяющий почувствовать пожар в помещении. Выглядит слишком реалистично.
Разместивший в сети видео автор утверждает, что это "5D-кинотеатр".
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