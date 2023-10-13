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Эффект огня в кинотеатре

Эффект огня в кинотеатре

Автор:
13 октября 2023 12:40
Метки: Видео   в мире   кинотеатр   огонь   пламя   пожар   
1151
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Эффект огня в кинотеатре, позволяющий почувствовать пожар в помещении. Выглядит слишком реалистично.

Разместивший в сети видео автор утверждает, что это "5D-кинотеатр".

Источник:

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Метки: Видео   в мире   кинотеатр   огонь   пламя   пожар   
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3  комментария
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578
Человек Разумный 54 минуты назад
В задницу такой кинотеатр, в любой самой надежной системе найдется сидящий в центре рукожоп из-за которого все может пойти по одному месте. Списки детям и дебилам не игрушки :)
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394
Михаил 40 минут назад
А встроенные освежители в креслах имеются?
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10k
Алексей 45 минут назад
Хотел пошутить на счет Хромой Лошади,да передумал
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Fidel

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