Как в Африке пожар своими силами тушили

1344
1
1
Попытка африканцев потушить огонь своими силами. Тушение пожаров выходит на новый уровень.
Когда-нибудь у них обязательно получится.
Источник:
Ссылки по теме:
- Меткий турист не даёт скучать участнику аттракциона
- Заклинатель мух пришёл на концерт
- В Мексике ночью своя атмосфера
- Драма с элементами порнографии
- Мужчина использовал огнемет для уборки снега
Новости партнёров
Долго, долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами, и блинами,
И сушёными грибами.
Интересно, из чего строят дома, что стены трескаются от попавшего камня? И правда ли они тушат, а то может ломают дом, чтобы огню не досталось?
А в городах где были маломальские пожарные команды, крестьян не было.