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Как в Африке пожар своими силами тушили

Как в Африке пожар своими силами тушили

Автор:
28 февраля 2023 15:39
Сообщество : Юмор
Метки: Африка   Прикол   Юмор   в мире   видео   интересно   пожар   
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Попытка африканцев потушить огонь своими силами. Тушение пожаров выходит на новый уровень.

Когда-нибудь у них обязательно получится.

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Метки: Африка   Прикол   Юмор   в мире   видео   интересно   пожар   
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11  комментариев
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2k
Саня 55 минут назад
Ссылка coub.com
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5k
!ГЕНнадий 53 секунды назад
Надеюсь, это - уголь?...
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98k
parallax 57 минут назад
Чуковский оказывается про негров писал.

Долго, долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами, и блинами,
И сушёными грибами.
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24k
Михаил Сметанкин Час назад
Ну а что еще делать, если воды нет )))
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210
Человек Наблюдающий Час назад
Ну попади хоть раз!!!!
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29k
koleos72 Час назад
Больше похоже что они уголь подкидывают! Наверно застраховали!
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Молодцы ребята. Второе дело как. Главное, что не стоят спустя рукава.
Интересно, из чего строят дома, что стены трескаются от попавшего камня? И правда ли они тушат, а то может ломают дом, чтобы огню не досталось?
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22k
homerchik 2 часа назад
Вспомнилось ))
Ссылка youtu.be
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Dobriy drug

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