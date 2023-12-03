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Рабочие чудом спаслись и не угодили под упавший кран

Рабочие чудом спаслись и не угодили под упавший кран

Автор:
03 декабря 2023 10:03
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   кран   люди   падение   повезло   рабочие   
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Двое работников строительной организации чудом не пострадали и избежали травм, когда автокран потерял равновесие и опрокинулся вперёд, смяв нижнюю кабину.

По сообщениям СМИ, спецтехника восстановлению не подлежит.


Представитель строительной организации позже заявили, что приступили к расследованию инцидента, в ходе которого виновник утраты автокрана будет наказан.

Падение массивной стройтехники попало в объектив видеокамеры ранним утром, 30 ноября на стройплощадке в городе Бланчардстаун (графство Фингал, пригород Дублина, Ирландия).

Источник:

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Метки: Видео   ЧП   кран   люди   падение   повезло   рабочие   
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2  комментария
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Сергей 50 минут назад
Вообще-то кран вполне современный, а на современных кранах ставят защиту от дурака. В подъёмный миханизм встроины весы которые при привышении максимально допустимой нагрузки (и она кстати считается с запасом) просто сразу установит подъем груза. Плюс любой более менее вменяемый оператор крана, допустимою нагрузку знает как отче наш. И его первый вопрос будет, сколько весит груз.
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9k
Trenzel2003 36 минут назад
А то догадаться нельзя. Скорее всего, как кое где практикуется, отключили датчик веса, а то и еще парочку.
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