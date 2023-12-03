Рабочие чудом спаслись и не угодили под упавший кран

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Двое работников строительной организации чудом не пострадали и избежали травм, когда автокран потерял равновесие и опрокинулся вперёд, смяв нижнюю кабину.
По сообщениям СМИ, спецтехника восстановлению не подлежит.
Представитель строительной организации позже заявили, что приступили к расследованию инцидента, в ходе которого виновник утраты автокрана будет наказан.
Падение массивной стройтехники попало в объектив видеокамеры ранним утром, 30 ноября на стройплощадке в городе Бланчардстаун (графство Фингал, пригород Дублина, Ирландия).
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