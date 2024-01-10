В приморском поселке рысь забралась на столб, убегая от собаки

Желания, которые сбылись

Маленький черный кролик терроризирует город в США

10 случаев, когда дикие животные сдружились с людьми и поселились у них дома

В Подмосковье кот заперся в квартире один, пока хозяева были на даче

«Как вороны сидят»: в Карачаево-Черкесии пять обезьян устроили посиделки на трубе после побега...

Этот фрукт не выносят все: смешная реакция животных на дуриан