В приморском поселке рысь забралась на столб, убегая от собаки

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Жители приморского поселка Рудный засняли необычную картину — рысь на вершине столба. Дикое животное на верхотуру загнал небольшой пес по кличке Шатун.
На кадрах видео испуганная лесная кошка вцепилась когтями в верхушку столба, а собака бегает вокруг. «Шатун, ты загнал что ли? Молодец», — хвалит мужчина пса. Полюбовавшись на дикого зверя, люди не стали дожидаться, пока он спустится, и ушли по своим делам, уведя собаку домой.
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Это ж какими идиотами и паскудами нужно быть, что так рассуждать.