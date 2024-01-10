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В приморском поселке рысь забралась на столб, убегая от собаки

В приморском поселке рысь забралась на столб, убегая от собаки

Автор:
10 января 2024 08:30
Сообщество : Животные
Метки: В приморском поселке   Видео   животные   забавно   рысь   столб   
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Жители приморского поселка Рудный засняли необычную картину — рысь на вершине столба. Дикое животное на верхотуру загнал небольшой пес по кличке Шатун.

На кадрах видео испуганная лесная кошка вцепилась когтями в верхушку столба, а собака бегает вокруг. «Шатун, ты загнал что ли? Молодец», — хвалит мужчина пса. Полюбовавшись на дикого зверя, люди не стали дожидаться, пока он спустится, и ушли по своим делам, уведя собаку домой.


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Метки: В приморском поселке   Видео   животные   забавно   рысь   столб   
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5  комментариев
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13k
Андрей А 2 часа назад
Не понимаю их радости
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5k
Lexx 45 минут назад
К лету котёнок подрастёт и #издец Шатуну.
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50k
Элек Мек Час назад
Это не рысь,это рыська подросток.
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6k
pinbalist Час назад
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5k
Горожанин 2 часа назад
«Шатун, ты загнал что ли? Молодец».
-----------
Это ж какими идиотами и паскудами нужно быть, что так рассуждать.
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