На Камчатке поймали рысь на газоперегрузочном терминале

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Каким образом хищник попал на 250-метровое судно посреди акватории бухты, неизвестно. Судя по кадрам, самец рыси свободно разгуливал по терминалу и напугал персонал.
Газоперегрузочный терминал «Коряк-1» стоял на якоре в бухте Бечевинская.
Специалисты организовали отлов рыси, усыпив ее, а затем выпустили в естественную среду обитания.
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