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На Камчатке поймали рысь на газоперегрузочном терминале

На Камчатке поймали рысь на газоперегрузочном терминале

Автор:
08 ноября 2023 08:59
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Камчатка   животные   на газоперегрузочном терминале   рысь   фото   
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Каким образом хищник попал на 250-метровое судно посреди акватории бухты, неизвестно. Судя по кадрам, самец рыси свободно разгуливал по терминалу и напугал персонал.

Газоперегрузочный терминал «Коряк-1» стоял на  якоре в бухте Бечевинская.

Специалисты организовали отлов рыси, усыпив ее, а затем выпустили в естественную среду обитания. 

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Метки: Видео   Камчатка   животные   на газоперегрузочном терминале   рысь   фото   
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3  комментария
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Сибиряк Полчаса назад
Кот искал хозяев)
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1
PUMBA 10 минут назад
Они на крыс охотятся на судах. Заблудился.
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Snezhinka

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