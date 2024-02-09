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Главная > Видео
Мужчина во время сна случайно ударил жену кулаком

Мужчина во время сна случайно ударил жену кулаком

Автор:
09 февраля 2024 10:01
Метки: Видео   Китай   Реакция   жена   муж   сон   удар   
2292
1
1

Жителю китайской провинции Ляонин ночью приснился кошмар. Мужчина не расстерялся и как следут ударил зло из сна кулаком. К несчастью, рядом с мужчиной ходилось не зловеще нечто, а его жена.

После удара мужчино вновь заснул, не осознав, что вообще произошло. Болезненный удар попал на видео.

Источник:

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Метки: Видео   Китай   Реакция   жена   муж   сон   удар   
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16  комментариев
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342
volvulus 2 часа назад
Камера ночного видения, направленная на кровать, это тренд современный?
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1k
Flint 20 минут назад
Я тоже так пару раз подруге заряжал во сне) Бывало и с логтя... Вот спишь себе один и спишь, а если не один - по утру столько историй можно про себя услышать. Про то как бздишь, или чавкаешь во сне. Один раз проснулся от дикого стёба - оказалось что подруга проснулась раньше и спалила как я во сне одеяло жую. Норм)
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19k
Голос Вселенной 52 минуты назад
Кто-то может объяснить, зачем люди вообще ставят камеры дома? За кем следить? Какой смысл? Интересно, а когда они трахаются, они эту камеру отключают?? В толчке у них тоже камера? Мало ли, захочется пересмотреть, как ты там глину давил неделю назад....
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
23k
27k
Вован Час назад
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3k
Pioner76 Час назад
Пойду в магазин за камерой. Вижу сейчас модно снимать как спишь.
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3k
Vadim Balabanov 2 часа назад
Ни хера не случайно. За день на работе ухайдокался, так еще и на ночь со стороны ребенка положили.
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823
no. 2 часа назад
дальше-то что? его расстреляли? она пошла на кухню за ножом? о чем пост?
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10k
Дмитрий 2 часа назад
"Зло" было с другой стороны.))))
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38k
АнтонПолднев 2 часа назад
Мой приятель так палец на ноге сломал. Во сне вступил в неравный бой со стеной
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2k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
бывает , жена пару раз засаживала в спину и в плечо во сне (как она сказала )
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9k
Бритва 3 часа назад
Мне однажды во сне тоже захотелось кого-то пнуть. И это оказалась батарея.
Новость про сосиску.
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