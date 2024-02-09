Мужчина во время сна случайно ударил жену кулаком

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Жителю китайской провинции Ляонин ночью приснился кошмар. Мужчина не расстерялся и как следут ударил зло из сна кулаком. К несчастью, рядом с мужчиной ходилось не зловеще нечто, а его жена.
После удара мужчино вновь заснул, не осознав, что вообще произошло. Болезненный удар попал на видео.
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