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Переноси свою женщину правильно

Переноси свою женщину правильно

Автор:
20 марта 2024 12:38
Сообщество : Спорт
Метки: Бег   Видео   жена   конкурс   муж   полоса препятствий   семейная пара   соревнования   
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Отрывок соревнований семейных пар. Участникам мужского пола необходимо было посадить своих женщин на спину и преодолеть небольшую полосу препятствий. Один из мужчин грамотно распределил центр тяжести и быстрее соперника добрался до финиша.

Обратный хват жены победил.

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Метки: Бег   Видео   жена   конкурс   муж   полоса препятствий   семейная пара   соревнования   
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5  комментариев
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1k
Вир Норин 11 минут назад
Всё правильно, самое тяжёлое должно быть на плечах, а не пояснице :)
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3k
Шапкин Час назад
Читеры!!!
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527
сергей 2 часа назад
Ребята заранее тренировались.
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
Так она ему в затылок пердела, он и бежал быстрее! Это же как парус действует. Ну и от запаха быстрее свалить!
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Себастьян Перейра
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  • 3110 постов (2992 в горячем)

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