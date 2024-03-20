Переноси свою женщину правильно

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Отрывок соревнований семейных пар. Участникам мужского пола необходимо было посадить своих женщин на спину и преодолеть небольшую полосу препятствий. Один из мужчин грамотно распределил центр тяжести и быстрее соперника добрался до финиша.
Обратный хват жены победил.
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