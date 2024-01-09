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Утечку газа в Корее принимали за туман, пока не раздался взрыв

Утечку газа в Корее принимали за туман, пока не раздался взрыв

Автор:
09 января 2024 09:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ГАЗ   Корея   взрыв   огонь   пожар   
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В результате взрыва и последующего пожара были повреждены четырнадцать зданий и несколько автомобилей

Корейская полиция расследует дело о преступной халатности, которая привела к трагедии в первые дни нового года. Серьезная утечка газа с заправочной станции в Пхёнчхане стала причиной мощного взрыва, который попал на видео.


Поначалу утечку газа приняли за повисший над землей туман. Однако вскоре прогремел взрыв такой мощности, что два находившихся поблизости человека получили серьезные ожоги, а еще трое - легкие травмы.


Также в результате взрыва и последующего пожара были повреждены четырнадцать зданий и несколько автомобилей. Около 25 жителей близлежащих районов были эвакуированы.


Как предполагает полиция, утечка газа произошла из-за халатности заправщика. А позже что-то вызвало искру, которая воспламенила газ и вызвала взрыв. На данный момент расследование продолжается.

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Метки: Видео   ГАЗ   Корея   взрыв   огонь   пожар   
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Алексей Час назад
А что это так бумкнуло?
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Fat Lynx Полчаса назад
Чисто технически это не взрыв, а пожар-вспышка... ВУВ как таковой нет.
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