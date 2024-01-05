Мальчик уничтожил коллекцию фигурок своего родственника

В Японии родители оставили сына в комнате родственника-коллекционера и пожалели об этом. Мальчик сломал множество лимитированных фигурок и устроил беспорядок.
Японец показал ущерб, который нанёс его 8-летний троюродный брат, пока тот был на похоронах.
Всего было уничтожено и повреждено 79 фигурок, большая часть которых была выпущена ограниченным тиражом, то есть больше не выпускаются или являются единственными в своём роде и их нет даже на аукционах.
Также ребёнок вылил сок на клавиатуру и компьютер, испортил около 30 дисков, 45 дорогих комиксов, порвал множество книг, многие из которых нужны были для работы.
Родственники сначала отказались возмещать материальный ущерб, но потом всё же выплатили парню 4 миллиона йен (более 2.5 миллионов рублей).
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Особенности национального воспитания. Тем не менее быть дебилом до 8и лет даже для них немного перебор (по традиции до 5и-6и)