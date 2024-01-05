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Мальчик уничтожил коллекцию фигурок своего родственника

Мальчик уничтожил коллекцию фигурок своего родственника

Автор:
05 января 2024 12:00
Метки: Видео   Игрушки   Япония   дети   коллекционер   коллекция   мальчик   
2711
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В Японии родители оставили сына в комнате родственника-коллекционера и пожалели об этом. Мальчик сломал множество лимитированных фигурок и устроил беспорядок.

Японец показал ущерб, который нанёс его 8-летний троюродный брат, пока тот был на похоронах.

Всего было уничтожено и повреждено 79 фигурок, большая часть которых была выпущена ограниченным тиражом, то есть больше не выпускаются или являются единственными в своём роде и их нет даже на аукционах.

Также ребёнок вылил сок на клавиатуру и компьютер, испортил около 30 дисков, 45 дорогих комиксов, порвал множество книг, многие из которых нужны были для работы.

Родственники сначала отказались возмещать материальный ущерб, но потом всё же выплатили парню 4 миллиона йен (более 2.5 миллионов рублей).

Источник:

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Метки: Видео   Игрушки   Япония   дети   коллекционер   коллекция   мальчик   
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20  комментариев
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23k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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406
ruslan d 40 минут назад
Ну в Японии вообще особый подход к детям , но правда до 5 лет... Конечно надо было головой думать , когда оставляли мелкому доступ к таким сокровищам, но ребенок псих еще тот конечно ...
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29k
Сталкер Час назад
Там 3,14здюк вообще, что ли, отмороженный и неуправляемый?
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16k
Kucher Час назад
Я могу понять, когда ребёнок в 2-3 года ведёт себя подобным образом. Но в восемь... У ребёнка проблемы с головой? Или с воспитанием?
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10k
SuperTroll Час назад
Т.е. в 8 лет пистюк настолько конченый, избалованный ублюдок, что громил чужое имущество и думал это весело и ничего не будет за это? Сдать на органы недоразвитого, родители пожизненную компенсацию выплачивать
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11k
BarOb Час назад
Как собаку без присмотра оставили
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3k
Fiverknot 2 часа назад
Надо спросить убытки с родственников. Они идиоты.
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16k
Типа граф 2 часа назад
У меня сестра мелкая дорвалась до серванта который я забыл запереть и в нём находилось множество моделей самолётов , кораблей и т .д. Пожурил конечно немного , всё таки сестра родная , любимая
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3k
Сергей 2 часа назад
Сиди реставрируй. Что уж теперь поделать.
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49k
Максим Т. 2 часа назад
В восемь лет? У них все дети в таком возрасте долб...ы, или он просто недоразвитый? Тогда почему его одного оставили?
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37k
АнтонПолднев 2 часа назад
"Ок, гугл, продать ребёнка в рабство, цена"
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2k
Paul 2 часа назад
З -зависть.
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