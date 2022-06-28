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Мальчик сделал папе неожиданный сюрприз

Мальчик сделал папе неожиданный сюрприз

Автор:
28 июня 2022 08:11
Метки: бурбон   видео   дети   кража   люди   мальчик   отец   папа   ситуация   
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Мальчик решил сделать своему отцу сюрприз и достал вещь, которую очень ценит мужчина. Однако глава семейства был не слишком рад подарку.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бурбон   видео   дети   кража   люди   мальчик   отец   папа   ситуация   
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2  комментария
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Мистер Фикс Час назад
У Носова на эту тему был поучительный рассказ "Огурцы"
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Krasava

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