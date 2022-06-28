Мальчик сделал папе неожиданный сюрприз

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Мальчик решил сделать своему отцу сюрприз и достал вещь, которую очень ценит мужчина. Однако глава семейства был не слишком рад подарку.
Некоторые дети настолько непосредственные и откровенные, что это просто шокирует. Яркий пример — ребенок из этого видео. Он захотел порадовать отца и ради этого украл бутылку бурбона у семьи, которая пригласила его в гости.
Мальчик искренне хотел сделать папе приятный сюрприз, но явно выбрал для этого не самый лучший способ, чем сильно удивил родителя. Теперь мужчине придется долго объяснять сыну, почему красть чужой бурбон даже ради удовольствия близкого человека, — это не самая лучшая идея.
Источник:
АНТИФИШКИ
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