Истеричного мальчика вышвырнули из ресторана

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Посетители одного из ресторанов «McDonald’s» в Австралии стали свидетелями сцены, которую уж точно не назовёшь приятной.
Нет ничего грустнее, чем наблюдать за действиями «диких» детей, потому что они — наше будущее. Недавно в австралийском отделении сети ресторанов Макдоналдс было снято видео, как невоспитанный мальчик ведёт себя просто отвратительно. Он швырялся напитком (предположительно молочным коктейлем) в работницу ресторана, а потом и вовсе залез на стойку, учинив помимо этого ещё много другого беспорядка. Но к счастью, справедливость восторжествовала и его догнала карма.
Видео начинается с того, что мальчик выливает напиток на сотрудницу ресторана, а спустя несколько секунд бросает в неё же пустым стаканчиком
Весь этот беспорядок тоже устроил он
После того как мальчик залез на стойку, терпение одного из посетителей ресторана лопнуло.
Крепкий парень подошёл к мальчику, сгрёб его со стойки и буквально выбросил его из ресторана
Пацан таки выпросил МакОплеуху.
Как думаете, парень правильно поступил? Если нет, то как бы вы поступили?
Как думаете, парень правильно поступил? Если нет, то как бы вы поступили?
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Метки: McDonald's видео воспитание дети истории люди мальчик фото
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