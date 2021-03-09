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Истеричного мальчика вышвырнули из ресторана

Истеричного мальчика вышвырнули из ресторана (3 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2021 08:18
Сообщество : Истории
Метки: McDonald's   видео   воспитание   дети   истории   люди   мальчик   фото   
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Посетители одного из ресторанов «McDonald’s» в Австралии стали свидетелями сцены, которую уж точно не назовёшь приятной.

Источник:

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Метки: McDonald's   видео   воспитание   дети   истории   люди   мальчик   фото   
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16  комментариев
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3k
insaider Час назад
Надо было им пол протереть,кто нибудь мог подскользнуться!
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252
Рак 4 минуты назад
надо не его наказывать, а мамашу!
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8k
Сергей Попов 13 минут назад
В первую очередь нужно было наказывать родителей, ну и потом уже ребенка. Наказывать одного из них - это несправедливо.
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15k
Теуш Алексей 17 минут назад
Добрейшей души человек, я бы ещё по оппе надавал!
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169
Rakkaus 23 минуты назад
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32k
Лесли 🥰 24 минуты назад
Надо было ещё пендаля дать! И мамаше заодно
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20k
BillyBonzz Полчаса назад
А так и есть.У них в воспитании детей превалирует принцип вседозволенности. Помню, сидим мы в Барселоне в кафе, мой ребенок 6 летний сидит спокойно и ест молча, он знает что едой играть нельзя и за едой нельзя разговаривать и что вести себя в общественном месте надо прилично. Приходит рядом с нашим столиком испанская семейка: шум гам, дети под столом на коленках ползают, по полу валяются, орут, кидают едой, взрослые же, как ни в чем не бывало, между собой общаются не замечая. Нам дико было все это наблюдать.
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7k
Ntvl Полчаса назад
Бомж Компот и тут в деле
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35k
dima423 58 минут назад
Респект, только еще мамашу этого [мат] надо было следом выкинуть...ну или папашу (что менее вероятно)
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parallax Час назад
Теперь толерасты упрекут парня в ущемлении прав ребёнка, заставят его извиняться и платить компенсацию за причинённый моральный ущерб,
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dima423 parallax 56 минут назад
у них могут... запад епанулся совсем уже на толлерастии...
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6k
Михаил Филиппов dima423 42 минуты назад
не Австралия пока еще держится. Будеш вые..ся быстро очутишься в пустыне со змеями
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Рак dima423 47 секунд назад
сразу видно, кто не был за границей и смотрит "дебил тв"
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