Истеричного мальчика вышвырнули из ресторана

Нет ничего грустнее, чем наблюдать за действиями «диких» детей, потому что они — наше будущее. Недавно в австралийском отделении сети ресторанов Макдоналдс было снято видео, как невоспитанный мальчик ведёт себя просто отвратительно. Он швырялся напитком (предположительно молочным коктейлем) в работницу ресторана, а потом и вовсе залез на стойку, учинив помимо этого ещё много другого беспорядка. Но к счастью, справедливость восторжествовала и его догнала карма.