В аэропорту Токио загорелся самолет Japan Airlines с пассажирами на борту

На взлетно-посадочной полосе в аэропорту Токио загорелся пассажирский самолет Japan Airlines, сообщает телеканал NHK. По данным представителя авиакомпании, на борту было 367 человек, всех их удалось эвакуировать.
Инцидент произошел прямо на взлетно-посадочной полосе токийского аэропорта Ханэда. Об этом сообщил телеканал NHK.
По данным JAL, лайнер следовал из северного города Саппоро в Токио.
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Судя по кадрам японского общественного телевидения, загорелся один из двигателей самолета, одно из крыльев авиалайнера серьезно обгорело, самолет двигателем оперся о землю.
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По информации NHK, согласно видеокадрам с камер аэропорта, пламя вспыхнуло в момент посадки.
Позже стало известно, что Airbus A350-900 JAL столкнулся при посадке а а/п Ханеда (HND/RJTT) с самолётом de Havilland DHC-8-315Q Dash 8 Береговой охраны Японии (б/н JA722A), который базировался в Ханеде.
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Как сообщают новостные агентства со ссылкой на авиакомпанию Japan Airlines (JAL) все 379 человек (367 пассажиров и 12 членов экипажа) на борту A350 смогли эвакуироваться. Однако, из 6 человек экипажа самолета DHC-8 береговой охраны смог выжить только капитан ВС. Гибель пятерых членов экипажа уже подтверил телеканал NHK.
А это обстановка на борту горящего авиалайнера. Воистину, кошмар аэрофоба:
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Судя по кадрам, от самолета ничего не осталось. Sky News пишет, что он «догорает и обрушается».
Канцелярия премьер-министра страны создала экстренный штаб в Центре кризисного управления.
Самолет береговой охраны Японии, столкнувшийся с пассажирским бортом авиакомпании JAL в международном аэропорту Ханеда, также загорелся, сообщает агентство Киодо со ссылкой на противопожарные службы Токио.
По данным представителей береговой охраны, самолет должен был доставить предметы первой необходимости на базу в Ниигате, чтобы затем передать их в регионы, пострадавшие при серии мощных землетрясений в префектуре Исикава накануне.
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Чёт я на этой фразе споткнулся. Что такое "а а/п Ханеда"?