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В аэропорту Токио загорелся самолет Japan Airlines с пассажирами на борту

В аэропорту Токио загорелся самолет Japan Airlines с пассажирами на борту

Автор:
02 января 2024 13:09
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Авиалайнер   ЧП   взлетная полоса   пасажиры   пожар   сомолет   токио   
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На взлетно-посадочной полосе в аэропорту Токио загорелся пассажирский самолет Japan Airlines, сообщает телеканал NHK. По данным представителя авиакомпании, на борту было 367 человек, всех их удалось эвакуировать.

Инцидент произошел прямо на взлетно-посадочной полосе токийского аэропорта Ханэда. Об этом сообщил телеканал NHK. ​

По данным JAL, лайнер следовал из северного города Саппоро в Токио.

Судя по кадрам японского общественного телевидения, загорелся один из двигателей самолета, одно из крыльев авиалайнера серьезно обгорело, самолет двигателем оперся о землю.

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По информации NHK, согласно видеокадрам с камер аэропорта, пламя вспыхнуло в момент посадки. 

Позже стало известно, что Airbus A350-900 JAL столкнулся при посадке а а/п Ханеда (HND/RJTT) с самолётом de Havilland DHC-8-315Q Dash 8 Береговой охраны Японии (б/н JA722A), который базировался в Ханеде.

Как сообщают новостные агентства со ссылкой на авиакомпанию Japan Airlines (JAL) все 379 человек (367 пассажиров и 12 членов экипажа) на борту A350 смогли эвакуироваться. Однако, из 6 человек экипажа самолета DHC-8 береговой охраны смог выжить только капитан ВС. Гибель пятерых членов экипажа уже подтверил телеканал NHK.

А это обстановка на борту горящего авиалайнера. Воистину, кошмар аэрофоба:

Судя по кадрам, от самолета ничего не осталось. Sky News пишет, что он «догорает и обрушается».

Канцелярия премьер-министра страны создала экстренный штаб в Центре кризисного управления.

Самолет береговой охраны Японии, столкнувшийся с пассажирским бортом авиакомпании JAL в международном аэропорту Ханеда, также загорелся, сообщает агентство Киодо со ссылкой на противопожарные службы Токио.

По данным представителей береговой охраны, самолет должен был доставить предметы первой необходимости на базу в Ниигате, чтобы затем передать их в регионы, пострадавшие при серии мощных землетрясений в префектуре Исикава накануне.

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Метки: Авиалайнер   ЧП   взлетная полоса   пасажиры   пожар   сомолет   токио   
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5  комментариев
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4k
Горожанин Час назад
По косвенным обрывкам представленной информации, самолёты, похоже, в воздухе задели друг друга. Если это так, то пилотам пассажирского самое большой респект - спасли всех.
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36k
АнтонПолднев 12 минут назад
при посадке а а/п Ханеда (HND/RJTT)(с)
Чёт я на этой фразе споткнулся. Что такое "а а/п Ханеда"?
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6k
alex Полчаса назад
Чёт у япошек год не заладился
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215
babai65 39 минут назад
Харакири кс береговой охраны и диспетчеру аэропорта
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68k
doker Час назад
Главное, людей эвакуировали...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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