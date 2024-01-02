В аэропорту Токио загорелся самолет Japan Airlines с пассажирами на борту

Как сообщают новостные агентства со ссылкой на авиакомпанию Japan Airlines (JAL) все 379 человек (367 пассажиров и 12 членов экипажа) на борту A350 смогли эвакуироваться. Однако, из 6 человек экипажа самолета DHC-8 береговой охраны смог выжить только капитан ВС. Гибель пятерых членов экипажа уже подтверил телеканал NHK.

А это обстановка на борту горящего авиалайнера. Воистину, кошмар аэрофоба: