Финита ля комедия: за организацию "голой вечеринки" Анастасию Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей

Анастасия Ивлеева заплатит 100 тысяч рублей за свой "Бал Сатаны" - такое решение принял Лефортовский районный суд, оштрафовавший блогершу по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Суд считает, что во время проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка, а именно:

в клубе "Мутабор" находились граждане в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде;

в общественном месте слышалась нецензурная брань;

все это действо сопровождалось пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

В результате г-жа Ивлеева, как организатор всего этого безобразия, была признана виновной во этих нарушениях. Вердикт суда Анастасия выслушала без истерик.