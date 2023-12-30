FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8412 постов • 898 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Финита ля комедия: за организацию "голой вечеринки" Анастасию Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей

Финита ля комедия: за организацию "голой вечеринки" Анастасию Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей

Автор:
30 декабря 2023 10:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Mutabor   Ynews   Анастасия Ивлеева   Суд   голая вечеринка   оштрафовали   шоу бизнес   штраф   
3898
1
1

На заседание суда блогерша пришла одетой.

Анастасия Ивлеева заплатит 100 тысяч рублей за свой "Бал Сатаны" - такое решение принял Лефортовский районный суд, оштрафовавший блогершу по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).


Суд считает, что во время проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка, а именно:

  • в клубе "Мутабор" находились граждане в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде;
  • в общественном месте слышалась нецензурная брань;
  • все это действо сопровождалось пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

В результате г-жа Ивлеева, как организатор всего этого безобразия, была признана виновной во этих нарушениях. Вердикт суда Анастасия выслушала без истерик.



Наверное, штраф оплатит. Как-нибудь наскребёт.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Mutabor   Ynews   Анастасия Ивлеева   Суд   голая вечеринка   оштрафовали   шоу бизнес   штраф   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
94  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Тордион 6 часов назад
Скажите, а что ей инкриминировали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
61
Заяц на Крыльце Тордион 6 часов назад
Статья 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Получается - Искуственно созданный затор в общественном месте. Вероятно , бриллиант в жопе застрял. Ну, если принять её жопу за общественное место.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
558
ikarone 8 минут назад
одетой она выглядит лучше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Mike Miller Полчаса назад
Всё. У Насти пенсия началась.
Деняг на гостиничный комплекс в условном Вьетнаме у неё уже есть...
Пора становитья рантье в теплых странах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
kolobok263 Полчаса назад
и самое хреновое, что это всё......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Владимир Час назад
Ну теперь до всех дошло что людям очередное говно скормили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
max20 2 часа назад
Похоже на хайп как у артистов Голливуде - обязательная фотка из околотка.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 2 часа назад
Чушпанка?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Сергей 2 часа назад
Всего то сто рублей, а жопу побрить не заставили, а то тут нард в шоке был от волосатости.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
723
Ринат Фамутдинов 2 часа назад
Э... к ней приехали люди пофоткались и... 100 штук...? С одной или с каждого???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
alertol 3 часа назад
Не понимаю почему из неё делают какого-то героя, сто постов уже об этой вечеринке. Нарушила что-то, ну дайте сразу штраф 100 рублей за хулиганку, и забыли бы о ней все за два дня, а теперь евро-пропаганда сделает её героиней пострадавшей от злого тирана...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тордион 3 часа назад
Интересно. А термин "ханжество" используется в российском законодательстве?
А фишкяне знают, что на их форуме частенько постят фотки, на которых главным обьектом является тело человека? Что обнажение это не преступление и не цинизм? Что это не пропаганда, а прото рука, пупок или, о боже!!!... как вы могли подумать! От туда какают!...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
alex 3 часа назад
Для неё 100000, как для нас 10 рублей. Вот как в Швейцарии надо штрафы назначать. Чем больше имеешь, тем больше штраф
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Dabus 3 часа назад
Судя по всему её очень и очень мягко предупредили, на первый раз проведя по минимально возможной статье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Mike Miller 3 часа назад
Е.Б.А.Н.Ы.Й ЦИРК
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ишты 3 часа назад
А я сегодня в баню ходил и видел граждан в голом виде и слышал нецензурную брань (отделение мужское было) - кто штраф-то платить должен, я или хозяин бани?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vas_26 3 часа назад
Как же уже достали с этой голой вечеринкой... Расстреляйте уже всех и забудьте!

ЗЫ На самом деле нормальным людям абсолютно насрать где, когда и в каком виде отдыхают эти все .....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
heta 3 часа назад
На 100 000руб? Серьезно? Надо было или вообще не трогать или плющить по полной. А так это дважды цирк - и само мероприятие и наказание за него.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Vital Idol 4 часа назад
конченный цирк!
закрытая вечеринка - не общественное место! где можно почитать мотивированное решение?!

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 года N 45, явное неуважение лица к обществу выражается в умышленном нарушении общепризнанных норм и правил поведения, продиктованном желанием виновного противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним. При этом важен именно умысел на противопоставление обществу, пренебрежение им. ключевое слово - окружающим, т.е находящимся в непосредственной близости!
а, все кто там был - друг другом довольны!

а, тем временем...
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил поэтов Егора Штовбе и Артема Камардина к 5,5 и 7 годам лишения свободы соответственно по делу о чтении разжигающих ненависть стихов на Триумфальной площади в Москве.

В калининградской колонии буквально погибает 64-летний Игорь Барышников из Советска, он был осужден на 7,5 лет за "фейки об армии"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Звёздный странник 4 часа назад
Пункт: "- в общественном месте слышалась нецензурная брань;"
ДА ЛАДНО?!!! Не может быть!
Суд реально решил выдать эту причину за правонарушение? Иначе, судя по такому обвинению, штрафовать нужно практически каждого гражданина страны от дошкольника до пенсионера.
А табличка, запрещающая мат, там висела? А почему тогда до сих пор матерятся БЕЗ ЗАПИКИВАНИЙ в сериалах и фильмах и кинокомпании за это не штрафуют?
Странные, однако, двойные понятия у правосудия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Slonyash 4 часа назад
У нее на жопе колье за 23 миллиона, а ее всего на 100 тыщ оштрафовали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Yorge 4 часа назад
100000 рублей? и чё? нахер нужен был весь этот цирк? для рекламы старых жоп за сто тысяч?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 22 комментария (из 61)
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

209001



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Её строили 11 лет, но так и не достроили: Чуйская ГЭС в горах Алтая
Её строили 11 лет, но так и не достроили: Чуйская ГЭС в горах Алтая
Британский премьер снял ролик о безделье, а RT о вмешательстве России в американские выборы
Британский премьер снял ролик о безделье, а RT о вмешательстве России в американские...
Набирающие популярность в сообществах
Куда сходить на Новый год в Москве
Куда сходить на Новый год в Москве
Если бы Санта исполнял желания взрослых девочек
Если бы Санта исполнял желания взрослых девочек
Красота на столичных улицах
Красота на столичных улицах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Развлечение взрослого состоявшегося мужчины

Лучшие демотиваторы
Итак, мы вышли из зоны комфорта. Что дальше?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомобили#ДТП#Прикол#голая вечеринка#авто аварии#Автовсячина#полиция#кино
#животные#забавно#автомир#Ynews#природа#аварии#задержание#Россия#Анастасия Ивлеева#Китай
#Юмор#факты#машина#Новый год#в мире#люди#милота#кот#интересно#Санкт-Петербург
Красота на столичных улицах Красота на столичных улицах "Говорят, Россия умеет прощать…": Ивлеева, контракты с которой разорвали "Тинькофф" и МТС, попросила дать ей второй шанс "Говорят, Россия умеет прощать…": Ивлеева, контракты с которой разорвали "Тинькофф" и МТС,... "Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское": в Госдуме призвали убрать героев "голой вечеринки" из "Голубых огоньков" "Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское": в Госдуме призвали... Пирс Броснан прогулялся в Йеллоустонском парке и попал под суд Пирс Броснан прогулялся в Йеллоустонском парке и попал под суд Фрик-шоу: Настя Ивлеева собрала бомонд на "голую вечеринку", которую в соцсетях назвали "цирком уродов" Фрик-шоу: Настя Ивлеева собрала бомонд на "голую вечеринку", которую в соцсетях назвали "цирком... Галя, у нас отмены! Сколько стоила "голая вечеринка" Ивлеевой, что потеряли её участники и как Кадыров предлагает решить проблему Галя, у нас отмены! Сколько стоила "голая вечеринка" Ивлеевой, что потеряли её участники и как...

На что жалуетесь?

Вернуться