Финита ля комедия: за организацию "голой вечеринки" Анастасию Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей

На заседание суда блогерша пришла одетой.
Анастасия Ивлеева заплатит 100 тысяч рублей за свой "Бал Сатаны" - такое решение принял Лефортовский районный суд, оштрафовавший блогершу по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).
Суд считает, что во время проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка, а именно:
- в клубе "Мутабор" находились граждане в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде;
- в общественном месте слышалась нецензурная брань;
- все это действо сопровождалось пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.
В результате г-жа Ивлеева, как организатор всего этого безобразия, была признана виновной во этих нарушениях. Вердикт суда Анастасия выслушала без истерик.
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Наверное, штраф оплатит. Как-нибудь наскребёт.
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Получается - Искуственно созданный затор в общественном месте. Вероятно , бриллиант в жопе застрял. Ну, если принять её жопу за общественное место.
Деняг на гостиничный комплекс в условном Вьетнаме у неё уже есть...
Пора становитья рантье в теплых странах.
А фишкяне знают, что на их форуме частенько постят фотки, на которых главным обьектом является тело человека? Что обнажение это не преступление и не цинизм? Что это не пропаганда, а прото рука, пупок или, о боже!!!... как вы могли подумать! От туда какают!...
ЗЫ На самом деле нормальным людям абсолютно насрать где, когда и в каком виде отдыхают эти все .....
закрытая вечеринка - не общественное место! где можно почитать мотивированное решение?!
Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 года N 45, явное неуважение лица к обществу выражается в умышленном нарушении общепризнанных норм и правил поведения, продиктованном желанием виновного противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним. При этом важен именно умысел на противопоставление обществу, пренебрежение им. ключевое слово - окружающим, т.е находящимся в непосредственной близости!
а, все кто там был - друг другом довольны!
а, тем временем...
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил поэтов Егора Штовбе и Артема Камардина к 5,5 и 7 годам лишения свободы соответственно по делу о чтении разжигающих ненависть стихов на Триумфальной площади в Москве.
В калининградской колонии буквально погибает 64-летний Игорь Барышников из Советска, он был осужден на 7,5 лет за "фейки об армии"
А про героических борцов с режимом тут и говорить нечего. Люди впрямую и явно нарушили закон, за что теперь и исполняют свою ответственность, И не надо пытаться делать из низ мучеников или узников совести - народ этому всё равно не поверит.
1. лично меня, возмущает вольное применение закона! тк это касается и ОБЫЧНЫХ граждан!
и ещё раз! на эту вечеринку просто так не зайдёшь, она ЗАКРЫТАЯ - т.е НЕ общественное место!
2. А, про "борцов с режимом", отвечай за себя, а не за народ! Я привёл этот пример, потому что за УБИЙСТВО дают МЕНЬШЕ, что является несоизмеримым маразмом!
1. Закрытая она была или нет, решать было суду (принимая в рачёт фактические обстоятельства), а не тебе и даже не Ивлеевой
2. Я за кого хочу, за того и отвечаю. А учитывая что народ за Путина (т.е. за режим) а не за вонючую кучку навальнистов, то да - народ навальнистам не верит.
ДА ЛАДНО?!!! Не может быть!
Суд реально решил выдать эту причину за правонарушение? Иначе, судя по такому обвинению, штрафовать нужно практически каждого гражданина страны от дошкольника до пенсионера.
А табличка, запрещающая мат, там висела? А почему тогда до сих пор матерятся БЕЗ ЗАПИКИВАНИЙ в сериалах и фильмах и кинокомпании за это не штрафуют?
Странные, однако, двойные понятия у правосудия.