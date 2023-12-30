Вот это я понимаю финансовая грамотность с детства

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Финансовая грамотность для детей — важный навык, который поможет человеку в будущем правильно выстраивать взаимоотношения с финансами. А этот парень — прямое тому доказательство.
В этом пацане живёт 40-летний мужик!)
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Мамаша хихикает довольная на заднем плане .Жаба и сын - жаб из «Дюймовочки» . А хорошо смеётся тот, кто смеется последний. Не удивлюсь , если в будущем хитрожопость сыночки не обернется против нее самой в виде судов , дележки денег / имущества , пр.трешанины .
Так что, тот просто обновил денежную массу, хоть и с меньшей маржой.
А этому повысившему с 8 до 15 за день, все одноклассники(рынок) ещё припомнят и более покупать без серьёзной скидки не будут.
А там глядишь и сами до магаза в выхи с родителями сходят.
Заученный текст для плюсиков это финансовая грамотность?
Зы: и не забываем, что где-то они эти жевачки берут -_-
Потом про скейт. Он где-то купил его за 50 и с какого-то куя решил, что кто-то купит его у него за 100, а не там же за 50?
Зы2: и не забываем, что всё это постанова.
Одноклассник, продавший товар оптом, закупится по 3р и дальше будет продавать по десятке. они же оба где-то ими закупаются))
Хотел то же самое написать, но уже опередили.
Пацан пытается "создать вечный двигатель". Ну, ну...