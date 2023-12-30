FISHKINET
Сообщество Юмор 18187 постов • 3643 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Вот это я понимаю финансовая грамотность с детства

Вот это я понимаю финансовая грамотность с детства

Автор:
30 декабря 2023 10:29
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   жвачки   забавно   продажа   ребенок   финансовая грамотность   
3374
1
1

Финансовая грамотность для детей — важный навык, который поможет человеку в будущем правильно выстраивать взаимоотношения с финансами. А этот парень — прямое тому доказательство.

В этом пацане живёт 40-летний мужик!)

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Юмор   жвачки   забавно   продажа   ребенок   финансовая грамотность   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Максим Макашев 6 часов назад
Пацанёнок ещё не знает, что в 90-е годы такие , как он, случайно, находили "маслину" в своей черепушке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
739
Dober 9 минут назад
Барыга!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
WithU 21 минуту назад
Неприятное впечатление от этого пухляша , хотя следовало ,наверное, умилиться и восхититься?
Мамаша хихикает довольная на заднем плане .Жаба и сын - жаб из «Дюймовочки» . А хорошо смеётся тот, кто смеется последний. Не удивлюсь , если в будущем хитрожопость сыночки не обернется против нее самой в виде судов , дележки денег / имущества , пр.трешанины .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hhwost Час назад
Березовский, начало
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Властелин Час назад
Насмотрелся блин ютуба
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Василий Час назад
Хитрая жопа какая...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Кот 2 часа назад
Такая детская наивность... Чтобы у него кончились жвачки надо чтобы ТЫ их производил а не был банальным торгашом. А если вы с ним в одинаковых условиях, это не получится, возможно он сам скупит твои жвачки по 8 рублей и поставит по 15.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RaiJu 2 часа назад
Капитализм. А говорили рынок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
AlexKama 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Crechet 3 часа назад
"Он у меня всё купил - ему придется по 5 продавать. Я у него всё купил - буду подавать по 15". Грамотный, аж пипец)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Yorge 3 часа назад
финансовая грамотность? почему вы должны за то, что сами и производите?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
SinigamiRuuk 4 часа назад
Вот только, что он, что его конкурент в магазе покупали жвачки по 2р.
Так что, тот просто обновил денежную массу, хоть и с меньшей маржой.
А этому повысившему с 8 до 15 за день, все одноклассники(рынок) ещё припомнят и более покупать без серьёзной скидки не будут.
А там глядишь и сами до магаза в выхи с родителями сходят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
russger 4 часа назад
"финансовая грамотность"

Заученный текст для плюсиков это финансовая грамотность?

Зы: и не забываем, что где-то они эти жевачки берут -_-

Потом про скейт. Он где-то купил его за 50 и с какого-то куя решил, что кто-то купит его у него за 100, а не там же за 50?

Зы2: и не забываем, что всё это постанова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alexander Gorn 4 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Дмитрий 5 часов назад
Ну и что у него в голове? Торгаш растёт. Радоваться тут нечему. Всё в деньгах будет мерить и везде выгоду финансовую искать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
net 5 часов назад
Схема сказочника. В ней жвачки конечны.
Одноклассник, продавший товар оптом, закупится по 3р и дальше будет продавать по десятке. они же оба где-то ими закупаются))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Алексей 5 часов назад
скажет ему конкурент и купит в другом месте - благо этого добра навалом сейчас
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван 5 часов назад
По мнению автора финансовая грамотность заключается в умении спекулировать? Это ведь именно из-за таких торгашей цена продукта в разы выше его реальной стоимости. Научите пацана уже сразу воровать, чего уж там!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
4k
Алексей 5 часов назад
КРАСАВЧИК!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Владимир 5 часов назад
Финал хороший. Парень заработал и вложил все в себя. Проел....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
perekrestok 6 часов назад
С учетом того что жевачек полно в магазинах, то после покупки у конкурента по 5 рублей - конкурент пойдет в магазин и купит еще. Так что все это брехня! Нельзя в условиях насыщенного рынка вести себя как монополист.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 10 комментариев
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

457812



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Её строили 11 лет, но так и не достроили: Чуйская ГЭС в горах Алтая
Её строили 11 лет, но так и не достроили: Чуйская ГЭС в горах Алтая
Украшаем всё и вся в последние дни декабря
Украшаем всё и вся в последние дни декабря
Набирающие популярность в сообществах
Ушёл в монастырь, но вернулся ради роли Антибиотика: Зигзаги судьбы Льва Борисова
Ушёл в монастырь, но вернулся ради роли Антибиотика: Зигзаги судьбы Льва Борисова
Какую сумму пропили Гена Козодоев и Сеня Горбунков в ресторане "Плакучая Ива"
Какую сумму пропили Гена Козодоев и Сеня Горбунков в ресторане "Плакучая Ива"
Красота на столичных улицах
Красота на столичных улицах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Развлечение взрослого состоявшегося мужчины

Лучшие демотиваторы
Итак, мы вышли из зоны комфорта. Что дальше?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомобили#ДТП#Прикол#голая вечеринка#авто аварии#Автовсячина#полиция#кино
#животные#забавно#автомир#Ynews#природа#аварии#задержание#Россия#Анастасия Ивлеева#Китай
#Юмор#факты#машина#Новый год#в мире#люди#милота#кот#интересно#Санкт-Петербург
Красота на столичных улицах Красота на столичных улицах Дайте мне нормально поплакать! Дайте мне нормально поплакать! Будущее так быстро наступало, что упёрлось само в себя Будущее так быстро наступало, что упёрлось само в себя Серьезный разговор двух маленьких мужчин Серьезный разговор двух маленьких мужчин В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом Во время жеребьевки на Евро-2024 раздалась озвучка из порно Во время жеребьевки на Евро-2024 раздалась озвучка из порно

На что жалуетесь?

Вернуться