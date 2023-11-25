Дайте мне нормально поплакать!

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Известно, что собаки могут быть превосходными няньками для малышей. И самыми профессиональными из них являются чихуахуа. Эти ушастые няни знают как успокоить ребенка и не давать ему реветь.
Настоящая находка для родителей!
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