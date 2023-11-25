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Дайте мне нормально поплакать!

Дайте мне нормально поплакать!

Автор:
25 ноября 2023 09:46
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   забавно   милота   плач   ребенок   собака   
958
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Известно, что собаки могут быть превосходными няньками для малышей. И самыми профессиональными из них являются чихуахуа. Эти ушастые няни знают как успокоить ребенка и не давать ему реветь.

Настоящая находка для родителей!

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Метки: Видео   Юмор   забавно   милота   плач   ребенок   собака   
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2  комментария
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5k
B@r@bux 24 минуты назад
Занимательно, но не очень разумно. В этом возрасте надо зеркалить ребенка, тогда контакт складывается очень прочный. А тут ребенка зеркалит собака. Да друг будет хороший, но кратковременный, а родители вообще останутся на обочине.
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4k
Хачик 49 секунд назад
Реакция малыша - это нечто!
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