Опрос на улицах: встречались бы вы с партнером ниже/выше себя

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Во многих анкетах девушки всегда указывают, что партнер должен быть выше ростом - мол, это показатель мужественности. При этом, как оказалось, мужчины спокойно воспринимают эту ситуацию.
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" Даже если он получает лям в месяц?"