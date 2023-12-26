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Опрос на улицах: встречались бы вы с партнером ниже/выше себя

Опрос на улицах: встречались бы вы с партнером ниже/выше себя

Автор:
26 декабря 2023 08:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   высота   люди   низкий   опрос   отношения   рост   
1185
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Во многих анкетах девушки всегда указывают, что партнер должен быть выше ростом - мол, это показатель мужественности. При этом, как оказалось, мужчины спокойно воспринимают эту ситуацию.

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Метки: Видео   высота   люди   низкий   опрос   отношения   рост   
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8  комментариев
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11k
Гомерчик Час назад
да, да, верим...
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11k
zlopisec 12 минут назад
Да там от половины этих потаскух, страпон сбежал от страха....
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13k
Edyan Полчаса назад
я достаточно высокий и не привык смотреть снизу вверх, потому нет))) люблю низкого роста, хотя жена достаточно высркая
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60k
Олег Полчаса назад
Все бабы дуры... не потому, что бабы, а потому, что дуры
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18k
banzai7 50 минут назад
А второй вопрос надо было сформировать так:
" Даже если он получает лям в месяц?"
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2k
Жирный бот Час назад
Я невысокий, 170, жена у меня 175, как то встречался с девушкой 180) самые замороченые девушки на счёт роста партнёра, те что метр с кепкой роста
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9k
MPEG-8 2 часа назад
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38k
Александр 2 часа назад
Ну баба одна правильно сказала, это биологическая "проблема". Вернее это не проблема это нормальный поведенческий код, гены атак сказать. Самка неосознанно ищет самого сильного самца, а низкорослый мужчина, даже если он силен, то не выглядит так. Тут ничего не поделать.
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