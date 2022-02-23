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"А какой у тебя телефон?": один вопрос и такие разные ответы

"А какой у тебя телефон?": один вопрос и такие разные ответы (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 февраля 2022 09:55
Сообщество : Жизнь
Метки: Какой у тебя телефон?   Телефон   видео   гаджет   люди   опрос   фото   
32948
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Разный возраст, разные ценности!

А сколько вы готовы потратить на гаджет?

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Метки: Какой у тебя телефон?   Телефон   видео   гаджет   люди   опрос   фото   
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5k
VL День назад
Потом эти курицы покупают авто, в "рассрочку" разумеется и, не выпуская из рук свои кредитные айфоны, ломятся на дорогу....
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1k
Stargazer 39 минут назад
42г. IPhone 6s(20тыр) + Poco M3(8тыр)(в качестве навигатора использую)
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1k
pipezzz 46 минут назад
45 лет. Самсунг s20. За сколько брал не вспомню сейчас, но больше 50к.
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826
idhr 2 часа назад
рукалицо ... 45 приблизительно 20тыр самсунг.
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43
AlexSko 2 часа назад
[мат] малолетние
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2k
Яков 2 часа назад
Xiaomi redmi 7. 7000 рублей. Умеет всё, что и телефон за 100 тысяч. 45 лет.
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1k
vasilykopkov 2 часа назад
Я не очень понял, для чего проводился опрос, ответы респондентов можно было угадать и так. Люди взрослые, семейные, которые сами зарабатывают, понимают, что никакой смартфон не стоит дороже 20 тыс.
А для молодёжи, которая пока не знает цену заработанной копеечке, важнее всего - понты...

PS мой шеф, владелец немелкой компании ходит с добротным китайцем за 15 тыс. На вопрос "почему не iphone?", улыбается и говорит примерно так, "телефон - это инструмент бизнеса, а не способ пускать пыль в глаза. Звонить можно? WhatsApp работает? Фото делает? этого достаточно"...
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23k
Михаил Сметанкин 2 часа назад
34. Моторола Г8 за 18 000.
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Комментарий удален
−179
1k
ssdeep 2 часа назад
OUKITEL покупал года три назад за 8000 руб.
из за 8000 мАч и непотопляемой брони, чисто для походов, 1-2 недели на одном заряде.
Мальчик Боря, 48 лет.
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12k
Голос Вселенной 3 часа назад
40+
Redmi 4A... покупал 5 лет назад за 4500. Успел уже один раз поменять аккум, перепаять дырку под наушники и поменял плату с разъемом под зарядку (ценой 85 руб на Алике) - все из-за износа. Ну и раза 4 стекла защитные переклеивал.
Работает как часы. Менять ну совсем не хочется. Единственно плохо - обновляются операционки и каждая новая MIUI утяжеляется, требуя больше ресурсов. Поэтому работает уже медленновато, но вполне себе....
Единственный серьезный минус - дефолтные настройки видео, которые делают ролики неоправданно очень тяжелыми, и эти настройки поменять штатно негде. Но, я уверен, если серьезно прокурить тему, можно найти выход сторонним софтом. Просто я не часто снимаю ролики, мне не особо важно, просто потом в компе их ужимаю и достаточно...
Дочка 10 лет вообще пользуется Сони Z1, которым мой брат пользовался когда-то года 3, убил его в хлам, а я подрихтовал, поменял аккум и мелкие запчасти, поставил нормальный чехол. Если ребенок убьет - не жалко...

Ну не понимаю этих я дорогих "пылесосов"... Никак не понимаю...
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43k
dima423 3 часа назад
Ну и какой вывод? что у молодых дороже телефоны а у старых дешевле? а что были какие то сомнения в этом? естественно - молодым надо попопнтоваться, старым уже пох на все как правило))
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2k
Fara Zolkin 3 часа назад
Самая большая цена за телефон была отдана в районе 30 тысяч рублей(на тот момент это был телефон HTC модель не помню) в последний раз купил за 17000 а51 самуснг, и вполне доволен.
P.s.еблофон конечно хороший телефон, но по большей части, те кто покупает их не пользуются и 20% тех функций, которые вложены в это "чудо".
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3k
сеньор Леонсио 4 часа назад
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25
Дохтур 4 часа назад
Honor 20 Pro. 29 т.р. Нужен был смарт с хорошей камерой и неплохо снимающий видео. На тот момент на рынке смартфоны с требуемым качеством фото/видео стоили от 50 тысяч, а вот эти суммы уже борщь.
Сейчас снова возникла необходимость "проапгрейдиться" до фото/видео возможностей более высокого класса. Но отдельно брать зеркалку в моем случае - нет смысла. Поэтому останавливаюсь пока на Пикселе 5а. Цена - 34 тыщи. Вот думаю... Брать, или не стоит?
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3k
Альтиплано 4 часа назад
48 лет. Телефон Poco X3 NFC, стоит около 20 тысяч. Старый телефон Редми ноут 7 отдал дочери (12 лет), у сына 16 лет - Редми ноут 8, доставшийся от бабушки. У обеих телефоны контролируются программно. То есть они спокойно могут звонить, сидеть ватсаппе, но стоит блокировка на установку игр, программ. в интернет только разрешенные сайт. Понимаю, что контроль не есть хорошо. Но дети пускай общаются с друзьями вживую. Такое общение в нашей семье всячески приветствуется и поддерживается. Знаю всех подружек дочери и друзей сына. Они бывают в нашем доме и надеюсь они себя у нас чувствуют уютно, когда приходят
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14k
эмосурикат прямоползающий 4 часа назад
да какая разница, кто на что тратит не свои деньги, а то на дорогах мало мужиков на кредитоведрах?
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−209
Иволга 4 часа назад
А что вам собственно не нравится, молодёжь хочет иметь гаджеты которые идут в ногу со временем. В развитых странах это вполне нормально иметь такой тел. который ты хочешь, правда полегче с его покупкой.
Вы просто забыли старые пердуны как фанатели с всего импортного в годы своей молодости, как на блошиных рынках покупали тёртые ношеные американские джинсы по цене двух зарплат, как молились на японскую технику, а приобрести иномарку так это вообще было фантастика потому что их просто не было. Как потом, накануне развала союза стояли в очереди в Макдональдс и окуевали от всего заграничного. А сейчас пресытившись американскими пирожками сидите тут в.ы.ё.б.ы.в.а.е.т.е.с.ь. На видео девчонки молодые совсем, радостные, счастливые, именно вот это поколение и отправит вас совкодрочеров на помойку истории, жалкий переработанные материал советского прошлого
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83k
Павел 5 часов назад
Ссылка youtu.be
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2k
Денис 5 часов назад
В рот срочку.
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2k
Edyan 8 часов назад
купил год назад ксиоми какой-то, модель даже не вспомню, т.к с предыдущим искупался на рыбалке (забыл выложить) и после солёной воды он оживать не захотел не смотря на реанимацию((( при покупке руководствовался основными своими требованиями - достаточно хороший аккумулятор и большой экран, ибо "Мартышка к старости слаба глазами стала"... вот и всё, есть NFC и разблокировка по отпечатку - чтож, удобные фишки, пользуюсь, но это не значит, что без них я не оюошёлся-бы и при выборе я на это внимание совсем не обращал, скорость процессора и количество оперативки - в игры на телефоне не играю, а приложения типа почты не требовательны к системным требованиям, по описаниям вроде хорошая камера - не проверял качество, даже в настройках я только переключаю режим вспышки, фотаю только по работе с телефона, а для нормальных фото есть хорошая зеркалка, с которой ни один телефон не сравнится - каждый должен кушать свой кусочек хлеба))) телефон должен прежде всего звонить, а всякие телефоны по цене б/ушной лады оставьте себе
- нафига ты себе айфон купил?
- выражаю свою индивидуальность
- с таким подходом в школе 90% индивидуальностей)))
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