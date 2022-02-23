"А какой у тебя телефон?": один вопрос и такие разные ответы

32948
1
1
Источник:
Ссылки по теме:
- В Люберцах пенсионер жил в квартире с 50 кошками и 10 голубями
- Тем временем в Индонезии: силовики чуть не задушили иностранного дипломата
- «Гады!»: в Ярославле компания парней подожгла лифт
- Люди с необычным смехом
- Неудачное селфи с лошадкой
337
Понравилось337
Новости партнёров
А для молодёжи, которая пока не знает цену заработанной копеечке, важнее всего - понты...
PS мой шеф, владелец немелкой компании ходит с добротным китайцем за 15 тыс. На вопрос "почему не iphone?", улыбается и говорит примерно так, "телефон - это инструмент бизнеса, а не способ пускать пыль в глаза. Звонить можно? WhatsApp работает? Фото делает? этого достаточно"...
из за 8000 мАч и непотопляемой брони, чисто для походов, 1-2 недели на одном заряде.
Мальчик Боря, 48 лет.
Redmi 4A... покупал 5 лет назад за 4500. Успел уже один раз поменять аккум, перепаять дырку под наушники и поменял плату с разъемом под зарядку (ценой 85 руб на Алике) - все из-за износа. Ну и раза 4 стекла защитные переклеивал.
Работает как часы. Менять ну совсем не хочется. Единственно плохо - обновляются операционки и каждая новая MIUI утяжеляется, требуя больше ресурсов. Поэтому работает уже медленновато, но вполне себе....
Единственный серьезный минус - дефолтные настройки видео, которые делают ролики неоправданно очень тяжелыми, и эти настройки поменять штатно негде. Но, я уверен, если серьезно прокурить тему, можно найти выход сторонним софтом. Просто я не часто снимаю ролики, мне не особо важно, просто потом в компе их ужимаю и достаточно...
Дочка 10 лет вообще пользуется Сони Z1, которым мой брат пользовался когда-то года 3, убил его в хлам, а я подрихтовал, поменял аккум и мелкие запчасти, поставил нормальный чехол. Если ребенок убьет - не жалко...
Ну не понимаю этих я дорогих "пылесосов"... Никак не понимаю...
P.s.еблофон конечно хороший телефон, но по большей части, те кто покупает их не пользуются и 20% тех функций, которые вложены в это "чудо".
Сейчас снова возникла необходимость "проапгрейдиться" до фото/видео возможностей более высокого класса. Но отдельно брать зеркалку в моем случае - нет смысла. Поэтому останавливаюсь пока на Пикселе 5а. Цена - 34 тыщи. Вот думаю... Брать, или не стоит?
Вы просто забыли старые пердуны как фанатели с всего импортного в годы своей молодости, как на блошиных рынках покупали тёртые ношеные американские джинсы по цене двух зарплат, как молились на японскую технику, а приобрести иномарку так это вообще было фантастика потому что их просто не было. Как потом, накануне развала союза стояли в очереди в Макдональдс и окуевали от всего заграничного. А сейчас пресытившись американскими пирожками сидите тут в.ы.ё.б.ы.в.а.е.т.е.с.ь. На видео девчонки молодые совсем, радостные, счастливые, именно вот это поколение и отправит вас совкодрочеров на помойку истории, жалкий переработанные материал советского прошлого
И не надо говорить что моё поколение тоже стадо. Да, но мы не несёмся. Мы разбрелись по пастбищу. Кто-то занял себе поляну, а кто-то медленно спускается с холма чтобы отиметь кого захочет и выкинуть на помойку истории. Но они не носятся на перегонки с малолетним быдлом.
- нафига ты себе айфон купил?
- выражаю свою индивидуальность
- с таким подходом в школе 90% индивидуальностей)))