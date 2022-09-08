Сквозь века: когда женщине не хватает внимания

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Тот самый момент, когда женщина считает, что только ей позволено занимать все мысли в голове своего мужчины. Короткий скетч о стабильности в отношениях для поднятия настроения.
Века идут, ничего не меняется.
Источник:
АНТИФИШКИ
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