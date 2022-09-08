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Сквозь века: когда женщине не хватает внимания

Сквозь века: когда женщине не хватает внимания

Автор:
08 сентября 2022 10:33
Сообщество : Юмор
Метки: sketch   Стабильность   Юмор   видео   люди   отношения   позитив   прикол   
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Тот самый момент, когда женщина считает, что только ей позволено занимать все мысли в голове своего мужчины. Короткий скетч о стабильности в отношениях для поднятия настроения.
Века идут, ничего не меняется.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: sketch   Стабильность   Юмор   видео   люди   отношения   позитив   прикол   
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8  комментариев
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14k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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24k
Михаил Сметанкин 11 минут назад
- У?
- У у у уу а у!
- У а ууу ау у уа ауы!
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5k
Дмитрий Полчаса назад
Века до 18-го кто ей рот раскрывать позволил то?
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346
Павел Кузнецов Дмитрий 54 секунды назад
Ну, там все не так однозначно было. Дамы вполне себе рулили и поместьями и княжествами. Боярыня Морозова - 17 век. Княгиня Ольга, правила 15 лет в 10 веке.
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13k
sonic24a 54 минуты назад
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1k
Алексей Попов 56 минут назад
А где буквы???
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