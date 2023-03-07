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Как проверить парня и девушку в начале отношений

Как проверить парня и девушку в начале отношений

Автор:
07 марта 2023 13:57
Сообщество : Жизнь
Метки: в мире   видео   знакомства   люди   мнение   отношения   
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Девушка рассказала, как по её мнению стоит проверять парня, с которым только начинаешь встречаться. Представителю мужского пола нашлось, что ей ответить.

Сперва ты проверяешь клиента на платёжеспособность, а потом обижаешься на то, что к тебе относятся как к вещи. Присутствует ненормативная лексика.


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Метки: в мире   видео   знакомства   люди   мнение   отношения   
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4  комментария
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22k
homerchik 16 минут назад
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12k
..: Атеист :.. 10 минут назад
Хах, класс! все верно
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52k
dima423 14 минут назад
Правильно)
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25k
Matrosskin 21 минуту назад
Вот жму руку ( если он, конечно, её помоет) ! Хочешь обладать - соответствуй, одной писечки не достаточно
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