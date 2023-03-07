Как проверить парня и девушку в начале отношений

"Woman moment": нелепые конфузы женщин-политиков

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Похищение смартфона из магазина пошло не по плану

Парень засмотрелся в телефон и провалился в открытый люк

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Почему расстаются многие пары