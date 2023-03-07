Как проверить парня и девушку в начале отношений

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Девушка рассказала, как по её мнению стоит проверять парня, с которым только начинаешь встречаться. Представителю мужского пола нашлось, что ей ответить.
Сперва ты проверяешь клиента на платёжеспособность, а потом обижаешься на то, что к тебе относятся как к вещи. Присутствует ненормативная лексика.
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