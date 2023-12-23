Каскадёрша сломала руку на шоу в Москве

В Москве участница шоу "Каскадёрская ёлка" сломала руку во время выполнения трюка. Каскадёрша по имени Юлия стояла на горящем пьедестале, который на большой скорости должен был сбить автомобиль.





Когда машина сносила стойки, девушка не успела вовремя подпрыгнуть, из-за чего тяжело рухнула на землю. Отмечается, что инцидент произошёл в субботу, 23 декабря, в парке "Мастер Панин" в районе Раменки.