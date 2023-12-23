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Каскадёрша сломала руку на шоу в Москве

Каскадёрша сломала руку на шоу в Москве

Автор:
23 декабря 2023 17:42
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Москва   каскадёрша   неудача   перелом   трюк   
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Девушке потребовалась госпитализация, но шоу отменять из-за инцидента не стали.

В Москве участница шоу "Каскадёрская ёлка" сломала руку во время выполнения трюка. Каскадёрша по имени Юлия стояла на горящем пьедестале, который на большой скорости должен был сбить автомобиль.


Когда машина сносила стойки, девушка не успела вовремя подпрыгнуть, из-за чего тяжело рухнула на землю. Отмечается, что инцидент произошёл в субботу, 23 декабря, в парке "Мастер Панин" в районе Раменки.

Юлию госпитализировали в больницу, но шоу отменять не стали, рассказали в "Парке киноприключений Мастер Панин".


"Не переживайте, с девочкой все нормально. Все живы, все здоровы. Это бывают нюансы, которые бывают раз в пять лет. Ничего не отменено, все нормально, все работают." — сообщили организаторы шоу.


Также там отметили, что ничего страшного не произошло, ведь для людей, выбравших профессию каскадёра, травмы частое явление.

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Метки: Видео   Москва   каскадёрша   неудача   перелом   трюк   
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8  комментариев
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8k
serega57_ 2 часа назад
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44k
SinigamiRuuk 6 минут назад
Зазивалась что ли?
Это ж базовый трюк.
Обычно каскадёрам куда сложнее(в основном из-за дебильно массивных костюмов).
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2k
Николай 17 минут назад
В этом трюке нет не хрена сложного. Это пример безответвенного отношения к поставленной задаче, но не совсем понятно почему.
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4k
Горожанин Час назад
"... ничего страшного не произошло".
-------------
Девушка - похоже, не человек для организаторов.
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4k
Бровеносец в потёмках 2 часа назад
Повезло девушке, могла и позвоночник сломать

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