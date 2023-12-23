Каскадёрша сломала руку на шоу в Москве

Девушке потребовалась госпитализация, но шоу отменять из-за инцидента не стали.
В Москве участница шоу "Каскадёрская ёлка" сломала руку во время выполнения трюка. Каскадёрша по имени Юлия стояла на горящем пьедестале, который на большой скорости должен был сбить автомобиль.
Когда машина сносила стойки, девушка не успела вовремя подпрыгнуть, из-за чего тяжело рухнула на землю. Отмечается, что инцидент произошёл в субботу, 23 декабря, в парке "Мастер Панин" в районе Раменки.
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Юлию госпитализировали в больницу, но шоу отменять не стали, рассказали в "Парке киноприключений Мастер Панин".
"Не переживайте, с девочкой все нормально. Все живы, все здоровы. Это бывают нюансы, которые бывают раз в пять лет. Ничего не отменено, все нормально, все работают." — сообщили организаторы шоу.
Также там отметили, что ничего страшного не произошло, ведь для людей, выбравших профессию каскадёра, травмы частое явление.
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Это ж базовый трюк.
Обычно каскадёрам куда сложнее(в основном из-за дебильно массивных костюмов).
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Девушка - похоже, не человек для организаторов.