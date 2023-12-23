Китайский блогер собрал себе личного охранника — турель на колесах с миниганом

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Пока стреляет пластмассовыми пульками, но можно модифицировать под настоящий пулемет, нужно будет поднять грузоподъемность. Сделать ещё управление через симку, добавить пару камер и можно будет им управлять от куда угодно.
Армия будущего будет выглядеть так.
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