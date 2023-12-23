FISHKINET
Сообщество Сделай сам! 1167 постов • 900 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Видео > Сообщество Сделай сам!
Китайский блогер собрал себе личного охранника — турель на колесах с миниганом

Китайский блогер собрал себе личного охранника — турель на колесах с миниганом

Автор:
23 декабря 2023 11:31
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Видео   Китай   блогер   миниган   охрана   турель на колесах с   
1096
1
1

Пока стреляет пластмассовыми пульками, но можно модифицировать под настоящий пулемет, нужно будет поднять грузоподъемность. Сделать ещё управление через симку, добавить пару камер и можно будет им управлять от куда угодно.

Армия будущего будет выглядеть так.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сделай сам!"
Метки: Видео   Китай   блогер   миниган   охрана   турель на колесах с   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
тов.Suhov Полчаса назад
...откуда угодно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
376
dm.star2011 5 минут назад
напомнило.
да и пулемёт сей потом в машину установили.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

836386



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Новый апокалипсис — это поколение зумеров
Новый апокалипсис — это поколение зумеров
"Мне нужен от тебя ПОСТУПОК": парень рассказал про знакомство с девушкой, которое вышло из-под контроля
"Мне нужен от тебя ПОСТУПОК": парень рассказал про знакомство с девушкой, которое...
Набирающие популярность в сообществах
Звездные уголовники: 10 знаменитостей, которые сидели в тюрьме
Звездные уголовники: 10 знаменитостей, которые сидели в тюрьме
Летучий корабль... Легендарная киносказка вернется этой весной
Летучий корабль... Легендарная киносказка вернется этой весной
Робопёс установил рекорд скорости в стометровке (видео)
Робопёс установил рекорд скорости в стометровке (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда ставишь что-то запекаться в духовку

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#Прикол#люди#собака#искусство#Москва#кино#Суд
#животные#автомир#факты#забавно#Автовсячина#история#милота#кот#шоу бизнес#природа
#интересное#Юмор#в мире#интересно#подборка#ДТП#США#аварии#авто аварии#Россия
Робопёс установил рекорд скорости в стометровке (видео) Робопёс установил рекорд скорости в стометровке (видео) Пёс совершил дерзкий побег из квартиры Пёс совершил дерзкий побег из квартиры Город, в котором сложно понять, на каком ты сейчас этаже Город, в котором сложно понять, на каком ты сейчас этаже Зачем многие китайские блогеры сидят под мостом Зачем многие китайские блогеры сидят под мостом Пенсионеры потеряли внука на пешеходном переходе Пенсионеры потеряли внука на пешеходном переходе Добыча льда в Китае Добыча льда в Китае

На что жалуетесь?

Вернуться