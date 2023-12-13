Пенсионеры потеряли внука на пешеходном переходе

Добрый способ улучшить карму под Новый год

Автомобилист чуть не сбил мать с коляской, решившую пройти по автомобильному тоннелю

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Молниеносная реакция: женщина успела поймать своего падающего внука