Пенсионеры потеряли внука на пешеходном переходе

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Дедушка и бабушка случайно потеряли внука, когда переходили дорогу. К счастью, ребёнка заметил прохожий.
Инцидент произошёл в Китае. Мальчик не пострадал и был возвращён пожилым родственникам.
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