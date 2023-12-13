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Пенсионеры потеряли внука на пешеходном переходе

Пенсионеры потеряли внука на пешеходном переходе

Автор:
13 декабря 2023 14:21
Метки: Видео   Китай   бабушка   внук   дедушка   дети   пенсионер   повезло   
962
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Дедушка и бабушка случайно потеряли внука, когда переходили дорогу. К счастью, ребёнка заметил прохожий.

Инцидент произошёл в Китае. Мальчик не пострадал и был возвращён пожилым родственникам.

Источник:

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Метки: Видео   Китай   бабушка   внук   дедушка   дети   пенсионер   повезло   
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2  комментария
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2k
Иван Иванов 2 часа назад
За дедушкой и бабушкой (особенно за дедушкой) уже надо ухаживать, чтобы ничего не случилось
а им ребенка доверили
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13k
Кыся Час назад
Ага, случайно.
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