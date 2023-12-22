Сороки тоже могут быть ручными и ласковыми

Многих сороки раздражают. Ведь они достаточно противно каркают. Да еще и ворюги! Но они такие вредные лишь потому, что мы с ними не дружим. Например, эту сороку приютили после спасения от урагана. В итоге птичка превратилась в настоящего пернатого кота. Сорока стала совершено ручной, милой и очень ласковой.