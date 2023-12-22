Сороки тоже могут быть ручными и ласковыми

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Многих сороки раздражают. Ведь они достаточно противно каркают. Да еще и ворюги! Но они такие вредные лишь потому, что мы с ними не дружим. Например, эту сороку приютили после спасения от урагана. В итоге птичка превратилась в настоящего пернатого кота. Сорока стала совершено ручной, милой и очень ласковой.
Например, эту приютили после спасения от урагана.
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