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Сороки тоже могут быть ручными и ласковыми

Сороки тоже могут быть ручными и ласковыми

Автор:
22 декабря 2023 12:26
Сообщество : Животные
Метки: Видео   забавно   милота   позитив   птица   сорока   
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Многих сороки раздражают. Ведь они достаточно противно каркают. Да еще и ворюги! Но они такие вредные лишь потому, что мы с ними не дружим. Например, эту сороку приютили после спасения от урагана. В итоге птичка превратилась в настоящего пернатого кота. Сорока стала совершено ручной, милой и очень ласковой.


Например, эту приютили после спасения от урагана.

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Метки: Видео   забавно   милота   позитив   птица   сорока   
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3  комментария
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20k
Bill Час назад
У меня в детстве щегол был такой же ручной. Любил подлетать и ласкаться.
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Viktor Час назад
Не наша это сорока!

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