В Благовещенске поездка в лифте обошлась мужчине в 60 тысяч рублей

Видно, что в лифт зашел молодой человек. Когда кабина поехала, мужчина привалился к двери. Раздался довольно громкий звук, и кабина остановилась. Мужчина связался с диспетчером и объяснил ситуацию, однако не стал ждать, когда прибудет механик, и сам разжал двери. Впоследствии оказалось, что при этом благовещенец повредил оборудование.

«Парень нарушил правила пользования – прислонился к двери кабины лифта. Из-за этого произошла аварийная блокировка лифта. На нашем диспетчерском пункте сразу отобразилась информация о поломке. Диспетчер связался с пассажиром и проинформировал о приезде аварийной бригады. Но парень решил самовольно выбраться из кабины, что делать категорически запрещено. При попытке открыть двери руками с применением силы у него получилось сломать замок дверей кабины и повредить механизм открытия дверей. В итоге самовольно покинуть кабину не удалось, а нанесенные повреждения в совокупности с ремонтом обошлись в 60 000 рублей», – рассказал Amur.life руководитель компании по обслуживанию лифтов Иван Лобов.



