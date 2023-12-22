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В Благовещенске поездка в лифте обошлась мужчине в 60 тысяч рублей

В Благовещенске поездка в лифте обошлась мужчине в 60 тысяч рублей

Автор:
22 декабря 2023 11:26
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   благовещенск   застрял   лифт   люди   поездка в лифте   ушерб   
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Житель Благовещенска застрял в кабине лифта, но не стал ждать, когда его вызволят специалисты, а предпринял попытку покинуть лифт самостоятельно. Инициатива оказалась наказуема – мужчина повредил оборудование и заплатил за это крупную сумму денег.

Видно, что в лифт зашел молодой человек. Когда кабина поехала, мужчина привалился к двери. Раздался довольно громкий звук, и кабина остановилась. Мужчина связался с диспетчером и объяснил ситуацию, однако не стал ждать, когда прибудет механик, и сам разжал двери. Впоследствии оказалось, что при этом благовещенец повредил оборудование.


«Парень нарушил правила пользования – прислонился к двери кабины лифта. Из-за этого произошла аварийная блокировка лифта. На нашем диспетчерском пункте сразу отобразилась информация о поломке. Диспетчер связался с пассажиром и проинформировал о приезде аварийной бригады. Но парень решил самовольно выбраться из кабины, что делать категорически запрещено. При попытке открыть двери руками с применением силы у него получилось сломать замок дверей кабины и повредить механизм открытия дверей. В итоге самовольно покинуть кабину не удалось, а нанесенные повреждения в совокупности с ремонтом обошлись в 60 000 рублей», – рассказал Amur.life руководитель компании по обслуживанию лифтов Иван Лобов.



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Метки: Видео   благовещенск   застрял   лифт   люди   поездка в лифте   ушерб   
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15  комментариев
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10k
Борис Карабанов Час назад
Как говорили древние: скажи мне, как ты разрисован и я скажу тебе, кто ты.
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1k
beshh 23 минуты назад
В девяностых каждый день ездил в школу/универ в московском метро. По утрам набивались так, что двери трещали по швам. Но делали их, видимо, нормальные инженеры с расчётом на все возможные остоятельства и работали они всегда исправно.
Считаю, что в данном случае претензии должны быть к производителю лифта, если лёгкий нажим на двери ведёт к подобной попе.
Ссылка www.youtube.com
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2k
Карл Капитал 23 минуты назад
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1k
Михаил Полчаса назад
Лифт был неисправен. У него дверь болталась левая(видно снизу). Электромеханики вовремя не заменили башмачёк двери или убрали его вообще чтобы дверь не заедала.
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58k
alertol 46 минут назад
- самовольно выбраться из кабины, что делать категорически запрещено

Вообще-то не за это, просто дезинфа конкретная...
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11k
МихА Час назад
Интересно, на какую сумму прокатилось это ЖИВОТНОЕ
Ссылка youtu.be
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11k
BarOb Час назад
Никогда не прислоняйтесь к двери лифта, у современных лифтов они из фольги.
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850
Александр Сергеев Час назад
Ему срочно нужна справка,что у него клаустрофобия:))
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148
hasek39 Александр Сергеев Час назад
или энурез
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25k
СергейПименов Час назад
Я себе в квартиру кирпич для перегородок поднимал. Узбеки, дебилы, перестарались - лифт просел из-за перегруза. Долго ждали ремонтника чтоб двери открыл. Но я ничего не платил...
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