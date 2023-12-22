В Благовещенске поездка в лифте обошлась мужчине в 60 тысяч рублей

Житель Благовещенска застрял в кабине лифта, но не стал ждать, когда его вызволят специалисты, а предпринял попытку покинуть лифт самостоятельно. Инициатива оказалась наказуема – мужчина повредил оборудование и заплатил за это крупную сумму денег.
Видно, что в лифт зашел молодой человек. Когда кабина поехала, мужчина привалился к двери. Раздался довольно громкий звук, и кабина остановилась. Мужчина связался с диспетчером и объяснил ситуацию, однако не стал ждать, когда прибудет механик, и сам разжал двери. Впоследствии оказалось, что при этом благовещенец повредил оборудование.
«Парень нарушил правила пользования – прислонился к двери кабины лифта. Из-за этого произошла аварийная блокировка лифта. На нашем диспетчерском пункте сразу отобразилась информация о поломке. Диспетчер связался с пассажиром и проинформировал о приезде аварийной бригады. Но парень решил самовольно выбраться из кабины, что делать категорически запрещено. При попытке открыть двери руками с применением силы у него получилось сломать замок дверей кабины и повредить механизм открытия дверей. В итоге самовольно покинуть кабину не удалось, а нанесенные повреждения в совокупности с ремонтом обошлись в 60 000 рублей», – рассказал Amur.life руководитель компании по обслуживанию лифтов Иван Лобов.
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Считаю, что в данном случае претензии должны быть к производителю лифта, если лёгкий нажим на двери ведёт к подобной попе.
Вообще-то не за это, просто дезинфа конкретная...