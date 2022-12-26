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Утренняя поездка двух неадекватов в тюменском лифте

Утренняя поездка двух неадекватов в тюменском лифте

Автор:
26 декабря 2022 09:06
Метки: Тюмень   видео   лифт   люди   наркомания   наркоманы   
1037
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Приключения двух нетрезвых молодых людей в лифте многоэтажного дома в Тюмени. Кому-то явно не повезло с соседями.

"Пересолили"

Когда не повезло с соседями⁠⁠.

Источник:

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Метки: Тюмень   видео   лифт   люди   наркомания   наркоманы   
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13  комментариев
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5k
Компьютер DELL монитором 47 минут назад
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Палыч 47 минут назад
соляные ублюдки
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35k
Notan Blaine 51 минуту назад
Не разбили зеркало и не испортили сам лифт, уже хорошо. Хотя жильцам нужно быть бдительными, не известно, что они могут устроить.
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7k
Slowly Час назад
Пересолили.
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83k
Павел Час назад
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83k
Павел Час назад
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1k
Alex 2 часа назад
Остановить лифт и пустить отравляющий газ.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
17k
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Antonium 2 часа назад
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6k
Copycat 2 часа назад
Утренняя поездка двух неадекватов в тюменском лифтеПосмотреть
Утренняя поездка двух неадекватов в тюменском лифте
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271
Критерий Коши Copycat Час назад
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