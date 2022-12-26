Утренняя поездка двух неадекватов в тюменском лифте

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Приключения двух нетрезвых молодых людей в лифте многоэтажного дома в Тюмени. Кому-то явно не повезло с соседями.
"Пересолили"
Когда не повезло с соседями.
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