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Пьяные жители Санкт-Петербурга устроили погром в лифте

Пьяные жители Санкт-Петербурга устроили погром в лифте

Автор:
14 октября 2022 09:25
Сообщество : Жить в России
Метки: вандализм   вандалы   видео   лифт   люди   санкт-петербург   
1329
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В лифте одного из домов культурной столицы России камера наблюдения запечатлела проделки двух агрессивных мужчин. Нетрезвые герои ролика зашли в кабину лифта и устроили погром.
Не совсем адекватные мужчины ради развлечения разнесли лифт.

Источник:

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Метки: вандализм   вандалы   видео   лифт   люди   санкт-петербург   
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44  комментария
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
на фронт долпоепоф..пусть там пар выпускают))
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6k
Василий 23 секунды назад
Вот это у них рыла... Реально, на людей не похожи...
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2k
Bobbus Минуту назад
Больные люли, их лечить надо
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2k
SHAGREEN 3 минуты назад
Татуированная рожа = рожа долбойопа
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7k
SuperTroll 6 минут назад
Биомусор. Просто ублюдки обоссаные. Сначала публично высечь плетью, на площади. А потом на урановые шахты, лет на 10.
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153
joiner-ru 8 минут назад
Создать штрафбаты и туда их, на передовую.
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21k
BiZ 9 минут назад
странная закономерность. чем меньше у человека возможностей что-то восстановить, тем больше желания это что-то сломать..
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2k
fkamash 11 минут назад
Лица обезображенные интеллектом.
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3k
Vad 13 минут назад
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8k
Борис Карабанов 18 минут назад
Здесь что-то новое? Что-то необычное? Что-то нетипичное? Будни.
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4k
Nicksed 21 минуту назад
Что с них взять?Замкадыши))
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8k
Потапыч 23 минуты назад
Какие одухотворённые лица, особенно у того, что без зубов передних
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9k
Игорь Полчаса назад
...Не совсем адекватные мужчины..... - по моему - совсем не адекватная гопота под веществами
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2k
Инквизитор РФ Полчаса назад
Годные к военной службе! Категория А. Стрелок
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8k
Trenzel2003 Полчаса назад
-"А чей то у тебя передних зубов нету? Выбили?"
-"не, сам удалил. Что бы фуй влезал".
В натуре два 3,14дора!
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6k
Том Сойер 37 минут назад
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1k
Вадим Курбатов 37 минут назад
Два дебила - это сила!)
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36
Трактор Митя 39 минут назад
И почему такие в Казахстан не свалили?
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4k
Frank Borman 43 минуты назад
Дегенераты. Несколько лет тюрьмы пойдут им только на пользу.
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50k
Олег 43 минуты назад
почему я себя так не веду, даже по-пьянке? Что со мной не так?
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мемфрид 44 минуты назад
Все же знают куда их отправить?)
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