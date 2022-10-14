Пьяные жители Санкт-Петербурга устроили погром в лифте

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В лифте одного из домов культурной столицы России камера наблюдения запечатлела проделки двух агрессивных мужчин. Нетрезвые герои ролика зашли в кабину лифта и устроили погром.
Не совсем адекватные мужчины ради развлечения разнесли лифт.
Источник:
АНТИФИШКИ
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-"не, сам удалил. Что бы фуй влезал".
В натуре два 3,14дора!