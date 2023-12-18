"Крик ярости": ветеринары и очень сложный пациент

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Да, многие пациенты нервничают в кабинете врача. Особенно, когда им предстоят малоприятные процедуры. И это относится не только к людям, но и животным. Этим ветеранам достался симпатичный, но крайне сложный пациент.
Он так верещал, что врачи даже не знали как подступиться к нему.
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Вы откуда? Выражение "орёт дурниной" я слышал в обиходе только в одном месте - на севере Московской области. Просто интересно)