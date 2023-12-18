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Сообщество Без кота и жизнь не та 1861 пост • 492 подписчика подписаться
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"Крик ярости": ветеринары и очень сложный пациент

"Крик ярости": ветеринары и очень сложный пациент

Автор:
18 декабря 2023 10:29
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   ветеринары   врач   животные   кошка   крик   
2316
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Да, многие пациенты нервничают в кабинете врача. Особенно, когда им предстоят малоприятные процедуры. И это относится не только к людям, но и животным. Этим ветеранам достался симпатичный, но крайне сложный пациент.

Он так верещал, что врачи даже не знали как подступиться к нему.

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Метки: Видео   ветеринары   врач   животные   кошка   крик   
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12  комментариев
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28k
Егор 2 часа назад
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Властелин 5 минут назад
Я вот не понимаю зачем над всеми издеваться и тратить время. Разве не придумали ещё укол на палке через клетку.
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20k
Андрей 9 минут назад
Незнакомые люди, странное место, непривычные запахи. Плюс "малоприятные процедуры". Естественно, у кота паника.
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11k
Алексей 13 минут назад
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838
kan35 40 минут назад
Сначала были ветеринарами, а превратились в ветеранов.
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19k
Shtoppi 2 часа назад
больше похоже не на крик ярости, а на то что у кота истерика от страха.
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213
ruslan d 2 часа назад
У друзей кот орёт дурниной , когда они ему таблетку дают )))
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ruslan d Едондер пуп Час назад
РОдился в Москве , дача в области , в принципе все верно
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