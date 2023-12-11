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Мастер маскировки: кошка хорошо спряталась в&nbsp;ветвях ёлки

Мастер маскировки: кошка хорошо спряталась в ветвях ёлки

Автор:
11 декабря 2023 08:41
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   елка   животные   кошка   маскировка   птица   
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Кошка спряталась в ветвях новогодней ели, чтобы следить за птицами. Пернатые даже не подозревали, что за ними кто-то внимательно наблюдает.

Кошка по кличке Уиллоу, живущая в Глен-Хейвене (Колорадо, США), отлично маскируется. Укрытием для домашней охотницы становится праздничная ёлка.

Хозяева кошки рассказали, что Уиллоу прячется в ёлке каждый год. С высокого праздничного дерева лучше видно птиц. Кроме того, кошке, похоже, нравится её «невидимость» — если не вглядываться, её можно принять за украшение.

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Метки: Видео   елка   животные   кошка   маскировка   птица   
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