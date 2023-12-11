Мастер маскировки: кошка хорошо спряталась в ветвях ёлки

Кошка по кличке Уиллоу, живущая в Глен-Хейвене (Колорадо, США), отлично маскируется. Укрытием для домашней охотницы становится праздничная ёлка.

Хозяева кошки рассказали, что Уиллоу прячется в ёлке каждый год. С высокого праздничного дерева лучше видно птиц. Кроме того, кошке, похоже, нравится её «невидимость» — если не вглядываться, её можно принять за украшение.