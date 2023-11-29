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Сообщество Без кота и жизнь не та 1835 постов • 490 подписчиков подписаться
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Надёжная защита ёлки от кошек

Надёжная защита ёлки от кошек

Автор:
29 ноября 2023 11:28
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кошка   тогда и сейчас   ёлка   
1837
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Наряженная ёлка — неотъемлемая символика новогодних праздников. Однако кошки смотрят на украшенное игрушками дерево по-своему. Хозяева этих кошек несколько лет думали, как обезопасить ёлку от любопытных питомцев. В этом году, кажется, у них получилось это сделать.

Хозяева научились защищать ёлку от кошек

Такие вот вы люди оказывается, да? С гнильцой

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Метки: Видео   Прикол   животные   кошка   тогда и сейчас   ёлка   
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10k
Гомерчик 2 часа назад
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Сол Гудман 5 минут назад
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София Полчаса назад
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Пуриц Жорж Час назад
Роняй тогда телек
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wantwant Час назад
Больные люди - в ноябре елку ставить!
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