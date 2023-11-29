Надёжная защита ёлки от кошек

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Наряженная ёлка — неотъемлемая символика новогодних праздников. Однако кошки смотрят на украшенное игрушками дерево по-своему. Хозяева этих кошек несколько лет думали, как обезопасить ёлку от любопытных питомцев. В этом году, кажется, у них получилось это сделать.
Хозяева научились защищать ёлку от кошек
Такие вот вы люди оказывается, да? С гнильцой
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