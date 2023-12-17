Чердачное перекрытие не выдержало веса девочки-подростка

Ребёнок школьного возраста провалился сквозь чердачное перекрытие и упал на лестничный пролёт, на глазах у своей матери.





Со слов автора видео, девочка отделалась лишь несколькими синяками и чудом не упала на своего малолетнего брата, успевшего убежать перед тем, как его родственница с диким шумом упала с чердака.