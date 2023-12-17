Чердачное перекрытие не выдержало веса девочки-подростка

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Камера видеонаблюдения, установленная в частном американском жилище, запечатлела падение с чердака дочери владелицы частной собственности.
Ребёнок школьного возраста провалился сквозь чердачное перекрытие и упал на лестничный пролёт, на глазах у своей матери.
Со слов автора видео, девочка отделалась лишь несколькими синяками и чудом не упала на своего малолетнего брата, успевшего убежать перед тем, как его родственница с диким шумом упала с чердака.
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