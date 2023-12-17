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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1037 постов • 45 подписчиков подписаться
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Чердачное перекрытие не выдержало веса девочки-подростка

Чердачное перекрытие не выдержало веса девочки-подростка

Автор:
17 декабря 2023 09:13
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   не выдержало веса   падение   подросток   фейл   чердак   эпик   эпично   
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Камера видеонаблюдения, установленная в частном американском жилище, запечатлела падение с чердака дочери владелицы частной собственности.

Ребёнок школьного возраста провалился сквозь чердачное перекрытие и упал на лестничный пролёт, на глазах у своей матери.


Со слов автора видео, девочка отделалась лишь несколькими синяками и чудом не упала на своего малолетнего брата, успевшего убежать перед тем, как его родственница с диким шумом упала с чердака.

Источник:

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Метки: Видео   не выдержало веса   падение   подросток   фейл   чердак   эпик   эпично   
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3  комментария
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3k
Александр Час назад
Картонные домики Америки, бутафория как и все остальное в их мире
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14k
..: Атеист :.. 3 минуты назад
А чего ждать от дома из г-на и палок?)) Делают хрень, а потом такое.
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2k
Anubis17 8 минут назад
Не было таким никакого перекрытия.
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