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Танец на шесте закончился, не успев начаться

Танец на шесте закончился, не успев начаться

Автор:
08 сентября 2023 11:11
Метки: Видео   девушки   неудача   падение   фейл   шест   
1967
1
1

Девушки залезли на пилон, желая снять эффектное и запоминающееся видео для социальных сетей. Ролик вышел действительно эффектным, однако девушки были не слишком рады этому.

Источник:

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Метки: Видео   девушки   неудача   падение   фейл   шест   
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12  комментариев
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3k
· · Час назад
Три бабы, свернувшие шест, мне, почему-то, моментально напомнили шампур, упавший в мангал (?!?!) .
Лето, видать, ещё не отпускает меня .... .
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7k
vasilykopkov Полчаса назад
Все эти дуры не понимают одного - шест ставится враспор, кроме силы трения его ничего не держит. Проблема в том, что полы у них деревянные, под излишним весом они прогибаются, соответственно шест выскакивает.
Впрочем, даже если был бы бетон, шест тоже под лишним весом может немного гнуться, результат - налицо...
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5k
sirv 36 минут назад
Как говаривал товарищ Задорнов: "Ну, тупые!"
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10k
Vacony 44 минуты назад
А как вообще шест держался ? )) Кто то видит крепление что на потолок, что на пол ?
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2k
Алексей Гулевич 45 минут назад
как бутер с маслом .... если есть телик - то в него прилетит что нить
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14k
KotSkripaley 57 минут назад
В комнате телевизора наличие, такого кринжового факапа, причины объясняет..
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262
Лис Час назад
физику в школе не надо было прогуливать
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30k
Serg2001 Час назад
Вспомнилось почему-то: "В голове ни бум-бум! Малолетка – дура дурой!" (с) Песня.
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1k
Vergüenza Ajena 2 часа назад
Не каждый шест может выдержать ТРЁХ КОБЫЛ.
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12k
Кот Бегемот 2 часа назад
Никого не хочу обидеть, но мозговая аналитика у тли, похоже, активнее…

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