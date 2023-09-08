Танец на шесте закончился, не успев начаться

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Девушки залезли на пилон, желая снять эффектное и запоминающееся видео для социальных сетей. Ролик вышел действительно эффектным, однако девушки были не слишком рады этому.
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