Агрессивная собака держит в страхе весь подъезд и нападает на людей

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Хозяйка разрешает своему псу нападать на соседей и кусать их.
- Уже пострадали двое мужчин. Слава богу, пока нет жертв среди детей и женщин. Жалобы и угрозы не помогают. Просим полицию и власти разобраться с этой женщиной и её собакой, – поделились жильцы
Её хозяйку уже пообещали привлечь к ответственности.
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Метки: Улан-Удэ Полная версия: https://m.baikal-daily.ru/news
/20/450789/ видео животные люди нападение собака страх
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Я про собаку, хотя можно и хозяйке заодно!:)
-псине сосиска+изониазид;
- хозяйке пургена без сосиски!
Не, это жители подъезда соглашаются быть терпилами. Полиция не работает? И против собаконеадекватов, и против полиции успешно работает прокуратура.
Можно обеих.