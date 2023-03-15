FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13653 поста • 1657 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Агрессивная собака держит в страхе весь подъезд и нападает на людей

Агрессивная собака держит в страхе весь подъезд и нападает на людей

Автор:
15 марта 2023 10:34
Сообщество : Животные
Метки: Улан-Удэ Полная версия: https://m.baikal-daily.ru/news/20/450789/   видео   животные   люди   нападение   собака   страх   
1316
1
1

Хозяйка разрешает своему псу нападать на соседей и кусать их.

- Уже пострадали двое мужчин. Слава богу, пока нет жертв среди детей и женщин. Жалобы и угрозы не помогают. Просим полицию и власти разобраться с этой женщиной и её собакой, – поделились жильцы

Её хозяйку уже пообещали привлечь к ответственности.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Улан-Удэ Полная версия: https://m.baikal-daily.ru/news/20/450789/   видео   животные   люди   нападение   собака   страх   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
48  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Сергей Час назад
С размаху бы сапогом кирзовым по морде! Но ведь сейчас засудят за издевательство над животными!
Я про собаку, хотя можно и хозяйке заодно!:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
319
Руслана Тарасова Минуту назад
У родителей возле подъезда такая же агрессивная шавка , а хозяин только ржёт, мол что вы мне сделаете. У меня два магазина , я всех куплю, попробуй только тронь собаку, тебя искалечюу. Прошлой осенью , пришла к родителям и снова этот неадекват натравливает свою собаку. И ржёт. У подъезда кто-то приготовил к вывозу строительный мусор, вытащила из него какую то палку и начала бить собаку. Вреда особого ей не нанесла, там больше визга было. Помогло. Хозяин правда заявление в полицию написал, я то в другом районе живу, пришел участковый, взял объяснения и на этом история закончилась. Говорят после меня собаку ещё раз били, хозяину обмазали дерьмом машину. Собаки больше не видим. Говорят , что мол собаки не виноваты, виноваты хозяев. Но ведь помогло!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Garpia121 6 минут назад
У таких уродов и дети скотами вырастают. Тут дело не в собаке, ее за пару занятий с опытным человеком воспитать можно. Вот "хозяйка" безнадежна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
350
Dima 11 минут назад
рецептура проста:
-псине сосиска+изониазид;
- хозяйке пургена без сосиски!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Alex 13 минут назад
Бл@, замочил бы на месте. В своё время подвергся нападению, руку порвал сильно пёс, но я его завалил, убить не дали. Но теперь я точно знаю как их мочить. Главное не паниковать. Ну и конечно против действительно боевой собаки шансов у безоружного нет. Но эту шавку завалил бы показательно. Чтобы и хозяйка обоссалась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Психологическая поддержка 23 минуты назад
Пистолет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Просто прохожий Полчаса назад
И собаку и хозяйку в намордник и на толстую цепь. Животные одного уровня развития.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Света Полчаса назад
Я ху.ею, товарищи! Я сама собачница. Сейчас с нами живут пятая и шестая. Но вот такое вырастить и продолжать после первого нападения... Жаль псину, что у неё хозяйка дебилка. Такой дурище реально мало рожу бить! С собакой умелый конечно справился бы. Явно псина не профессионально нападает. Но только где ж умелых в обычном подъезде найти... Жаль, очень жаль собаку. Скорее всего её грохнут. А надо бы хозяюшку до кровавых соплей и на жёсткую дрессуру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Дядюшка Ау Полчаса назад
"Агрессивная собака держит в страхе весь подъезд"(с) ???
Не, это жители подъезда соглашаются быть терпилами. Полиция не работает? И против собаконеадекватов, и против полиции успешно работает прокуратура.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Сибиряк Полчаса назад
У меня соседский ричбэк такой же был. На первый раз предупредил хозяина. Когда он прорвался через 2 забора во второй раз, то топор которым я в этот момент дрова рубил случайно обухом на голову собаки упал. Псину зарыли. Хозяин больше собак не заводит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алексей 38 минут назад
А что, ни у кого не нашлось простого перцового баллончика? Или хотя бы баллона с краской, грунтовкой или ещё чем пахуче-противным?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 41 минуту назад
Пристрелить!
Можно обеих.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Фомич 41 минуту назад
Данунах... Неужели в подъезде ни одного бейсболиста или городошника нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
443
дмитрий 47 минут назад
зачем намордник и поводок?! Собачка так играет она же добрая. Женщина так и считает судя по всему и плевать ей на всё с колокольни!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
perekrestok 50 минут назад
Хозяйку надо в психушку. Жаль собакена, но если будет так же нападать, то получит от нормального мужика так, что станет инвалидом до конца жизни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Froll 58 минут назад
Жил у нас во дворе один "шишколоб".Крайне злобное существо.Прям два кило агрессии.Каждый раз как я его видел он висел у кого-то на штанине.С хозяйкой говорили,бесполезно.И ведь понимаешь,что пнёшь его,и скорее всего убьёшь.Пропал.Наверно кому-то дорогие штаны порвал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
461
Dima Udo 59 минут назад
Эту Тетку надо в психушку посадить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pioner76 Час назад
А когда хозяйка без собаки будет, профилактически в голову с ноги [мат] слабо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
110
Maikl Час назад
ИМХО Хозяйку собаки с имеющейся "видео-доказухой" разорить судами, животинку изъять и отдать нормальным людям на воспитание
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Ego sum qui sum Час назад
а кто у нас агрессивный мальчик?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Денис Час назад
Я думаю что если бы какой нибудь мужик-работяга под центнер веса , в зимних трёхкилограмовых ботинках, на которых ещё столько же кило наледи, говна и грязи, с пырцухи перее.бал бы этой псине по саням, то желание бросаться сразу бы отпало. Болевые воспоминания направляют инстинкты в нужное русло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 22 комментария
Показать ещё
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

852611



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Брюсселе нашли мужика со «стальным стержнем»
В Брюсселе нашли мужика со «стальным стержнем»
В Костроме 80-летний пенсионер перехитрил телефонных мошенников и получил награду от полиции
В Костроме 80-летний пенсионер перехитрил телефонных мошенников и получил награду от...
Набирающие популярность в сообществах
Фотографии Renault Sandero Stepway, который не успел выйти в России
Фотографии Renault Sandero Stepway, который не успел выйти в России
История красивой песни. Vanessa Paradis - Joe le taxi (1987)
История красивой песни. Vanessa Paradis - Joe le taxi (1987)
Первые фото компонентов гарнитуры виртуальной реальности Apple
Первые фото компонентов гарнитуры виртуальной реальности Apple
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Забавный Дэнни Трехо

Лучшие демотиваторы
Когда жена сказала,что маски из огурцов омолаживают и освежают всё тело

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#люди#автомобили#дтп#авто аварии#США#дети#познавательно#голливуд
#фото#животные#факты#в мире#Мемы#знаменитости#шоу бизнес#забавно#Жизнь#Еда
#интересное#машина#Прикол#аварии#позитив#картинки#подборка#Приколы#драка#кино
"Требуем отстранения": как разворачиваются события вокруг Олипиады-2024 "Требуем отстранения": как разворачиваются события вокруг Олипиады-2024 Парализованная собака вновь учится ходить Парализованная собака вновь учится ходить Мужчина дразнил пса и был наказан Мужчина дразнил пса и был наказан В Китае кабан неожиданно напал на охранника В Китае кабан неожиданно напал на охранника Енот неожиданно напал на пятилетнюю девочку Енот неожиданно напал на пятилетнюю девочку Коала неожиданно напала на мальчика Коала неожиданно напала на мальчика

На что жалуетесь?

Вернуться