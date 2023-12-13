В Финляндии запустили самоуправляемые роботы-постаматы, которые катаются по городу и развозят жителям посылки

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Почтальон будущего имеет максимальную скорость 25 км/ч, максимальную полезную нагрузку 300 кг, а на одном заряде сменного аккумулятора он может проехать до 20 км.
Ячейки в нём открываются электронным способом через приложение, клиент может открыть только свою ячейку. На следующем этапе испытаний проекта HeRo будет доставлять людям еду.
Но самое забавное — это «лицо» HeRo. Он как будто приехал прямиком из мульфильма «Тачки»: выразительные электронные глаза не могут не умилять каждого встречного. Случаев застревания в снегу за HeRo пока не замечено.
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