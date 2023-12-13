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В Финляндии запустили самоуправляемые роботы-постаматы, которые катаются по городу и развозят жителям посылки

В Финляндии запустили самоуправляемые роботы-постаматы, которые катаются по городу и развозят жителям посылки

Автор:
13 декабря 2023 10:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Посылка   Финляндия   в мире   постаматы   роботы   
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Почтальон будущего имеет максимальную скорость 25 км/ч, максимальную полезную нагрузку 300 кг, а на одном заряде сменного аккумулятора он может проехать до 20 км.

Ячейки в нём открываются электронным способом через приложение, клиент может открыть только свою ячейку. На следующем этапе испытаний проекта HeRo будет доставлять людям еду.


Но самое забавное — это «лицо» HeRo. Он как будто приехал прямиком из мульфильма «Тачки»: выразительные электронные глаза не могут не умилять каждого встречного. Случаев застревания в снегу за HeRo пока не замечено. 

Источник:

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Метки: Видео   Посылка   Финляндия   в мире   постаматы   роботы   
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2  комментария
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38k
Вепс 2 часа назад
Сидел долго думал, что он мне напоминает. Вспомнил:
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52k
Андрей 46 минут назад
Говорят, они будут подъезжать к границе и пытаться купить у русских водку, бензин и дрова.
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Olxi

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