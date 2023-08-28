Японка стала чемпионкой по игре на воображаемой гитаре

Как отметили организаторы, Нанами стала победительницей чемпионата уже в третий раз, что делает ее самой титулованной исполнительницей на воображаемой гитаре в мире. Второе место занял Аапо Раутио из Финляндии, а третьим оказался россиянин Кирилл Блюменкрат, выступавший под флагом Франции.

2023-08-28T08:06:41+03:00