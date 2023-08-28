Японка стала чемпионкой по игре на воображаемой гитаре

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В финском городе Оулу недавно прошёл необычное мероприятие. Несколько десятков людей сыграли на воображаемой гитаре с целью выявить лучшего.
Японка Нанами Нагура стала победительницей чемпионата мира по игре на воображаемой гитаре
Всемирный конкурс Air Guitar World Championships в этом году проходил в финском городе Оулу.
Всемирный конкурс Air Guitar World Championships в этом году проходил в финском городе Оулу.
Как отметили организаторы, Нанами стала победительницей чемпионата уже в третий раз, что делает ее самой титулованной исполнительницей на воображаемой гитаре в мире.
Второе место занял Аапо Раутио из Финляндии, а третьим оказался россиянин Кирилл Блюменкрат, выступавший под флагом Франции.
Второе место занял Аапо Раутио из Финляндии, а третьим оказался россиянин Кирилл Блюменкрат, выступавший под флагом Франции.
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К нему подошел полисмен и заметил: - Сэр, по моему ваша дама уже ушла!
Ещё и конкурсы проводят
Лучше бы все они учились нырять...
А тут несколько десятков.