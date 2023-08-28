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Японка стала чемпионкой по игре на воображаемой гитаре

Японка стала чемпионкой по игре на воображаемой гитаре

Автор:
28 августа 2023 08:06
Метки: Видео   Финляндия   в мире   конкурс   люди   музыкант   японка   
1125
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В финском городе Оулу недавно прошёл необычное мероприятие. Несколько десятков людей сыграли на воображаемой гитаре с целью выявить лучшего.

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Метки: Видео   Финляндия   в мире   конкурс   люди   музыкант   японка   
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15  комментариев
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64k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
за ней уже едут поклонники

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59k
Александр 4 минуты назад
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12k
El Niño 7 минут назад
Хорошо хоть сказали, что это гитара. Больше похоже на саксофон или арфу, чем на гитару!
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6k
мемфрид 13 минут назад
Мозгов на гитаре научиться играть не хватило? То на игрушечных лошадках скачут, то на воздушных гитарах играют. Интересно, ПВО у них тоже воображаемое?)
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3k
Василий Афиногенов 16 минут назад
намана Нанами
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386
Andrei 18 минут назад
Такой себе титул
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17k
Сергей 19 минут назад
Шерлок Холмс отжимается на набережной.
К нему подошел полисмен и заметил: - Сэр, по моему ваша дама уже ушла!
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8k
Миха 40 минут назад
Дурь какая-то
Ещё и конкурсы проводят
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280
Добрый Самаритянин Час назад
Это из серии: "Научитесь нырять, тогда нальём воду в бассейн."
Лучше бы все они учились нырять...
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841
Vergüenza Ajena 2 часа назад
Несколько десятков людей и ... чемпионат мира?
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296
Илья 2 часа назад
Этот мир катится в пропасть .
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