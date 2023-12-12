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Новый аттракцион для туристов позволяет почувствовать себя героем знаменитой фотографии

Новый аттракцион для туристов позволяет почувствовать себя героем знаменитой фотографии

Автор:
12 декабря 2023 09:48
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Нью-Йорк   Обед на небоскрёбе   США   аттракцион   в мире   турист   
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В Нью-Йорке открылся новый аттракцион, который дарит возможность туристам повторить известную фотографию «Обед на небоскрёбе», сделанную в 1932 году неизвестным фотографом на высоте 69 этажа строящегося Рокфеллер-плаза.

На культовой фотографии изображены рабочие, обедающие на стальной балке на высоте более 200 метров.

Источник:

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Метки: Видео   Нью-Йорк   Обед на небоскрёбе   США   аттракцион   в мире   турист   
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2  комментария
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61
Игорь 38 минут назад
Очень оригинально и безопасно!
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16k
Типа граф 42 секунды назад
Где то читал , что эта фотка постанова .
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Себастьян Перейра

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