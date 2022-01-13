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Почему стоит разгружать посылки осторожно

Почему стоит разгружать посылки осторожно (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2022 09:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   Посылка   в мире   взрыв   видео   коробка   происшествие   
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Установленная на территории предприятия в Китае камера наблюдения запечатлела тревожный инцидент, приключившийся с работниками транспортной компании. Рабочий уронил большую коробку, после чего раздался мощный взрыв.

Посылка с сюрпризом

О последствиях и пострадавших ничего неизвестно.

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Метки: Китай   Посылка   в мире   взрыв   видео   коробка   происшествие   
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8  комментариев
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Alexey Berestenko Час назад
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Hugo_RnD 8 минут назад
Судя по всему, не пострадавший, а явно погибший грузчик в конце ролика у задней части грузовика лежит...
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5k
ишты Полчаса назад
Ну как уронил? Он её и не удерживал.
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2k
Frank Borman 40 минут назад
Вася Пупкин очень не любил свою тещу. Поэтому на день раждения он ей послал бутылку с нитроглицерином, с этикеткой шампанского. Бутылку заботливо смазал вазелином.
Теща выронила из рук бутылку - и нет больше тещи...
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Мерзавец... 53 минуты назад
Вот бы нашим любителям покидать посылки с почты россии такое же попалось!
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