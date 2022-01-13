Почему стоит разгружать посылки осторожно

940
1
1
Установленная на территории предприятия в Китае камера наблюдения запечатлела тревожный инцидент, приключившийся с работниками транспортной компании. Рабочий уронил большую коробку, после чего раздался мощный взрыв.
Посылка с сюрпризом
О последствиях и пострадавших ничего неизвестно.
Источник:
Ссылки по теме:
- Курьер спрятал доставленный товар, чтобы его не украли
- Воровка попыталась украсть поддельную посылку
- В Ухане несколько человек попали в больницу после взрыва в канализации
- Поджигателю не удалось осуществить свой план
- Рекламный экран с астронавтом, стремящимся вырваться наружу
29
Понравилось29
Новости партнёров
Теща выронила из рук бутылку - и нет больше тещи...
Я 4 года с посылок живу, ни одну не вскрыли ни одну, ни один товар не испорчен