Учительницу биологии, спасавшую детей от стрельбы в брянской школе, просят представить к награде

Во время трагедии, произошедшей в брянской школе, 26-летная учительница биологии Офеля Мкртчян закрывала собой детей и фактически спасла им жизни. В настоящий момент она находится в больнице.

Такой поступок не остался незамеченным, и общественники уже попросили губернатора поощрить педагога.



"Считаем, что данный героический поступок, совершённый под угрозой собственной жизни и спасший других детей, которые могли пострадать, должен быть выделен и поощрён".