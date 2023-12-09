FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1012 постов • 45 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Учительницу биологии, спасавшую детей от стрельбы в брянской школе, просят представить к награде

Учительницу биологии, спасавшую детей от стрельбы в брянской школе, просят представить к награде

Автор:
09 декабря 2023 11:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Офеля Мкртчян   брянск   стрельба   ученики   учителя   школа   
1036
2

С такой инициативой выступили общественники движения "Зов народа". Они направили обращение к Брянской области Александру Богомазу.

Во время трагедии, произошедшей в брянской школе, 26-летная учительница биологии Офеля Мкртчян закрывала собой детей и фактически спасла им жизни. В настоящий момент она находится в больнице.


Такой поступок не остался незамеченным, и общественники уже попросили губернатора поощрить педагога.


"Считаем, что данный героический поступок, совершённый под угрозой собственной жизни и спасший других детей, которые могли пострадать, должен быть выделен и поощрён".


Учительницу просят наградить медалью "За спасение погибавших" и рассмотреть возможность вручения квартиры от государства.
Также активное участие в спасении детей принял учитель физкультуры Максим Кобарец.

"На четвертом этаже увидел мальчика раненого. Он истекал кровью, я усадил его на пол, сказал зажать раны, ждать помощи. Сам побежал в кабинет, куда Офеля Эдуардовна звала. Там все произошло. Ранена Маша была, стал оказывать ей помощь. Я был с Машей все это время", – рассказал Кобарец.





Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Офеля Мкртчян   брянск   стрельба   ученики   учителя   школа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Владимир Час назад
Тут мне кажется и просить не надо, тут однозначно награждать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
GROMOZEKA Полчаса назад
Умничка девочка!
Дай тебе Бог здоровья и всего наилучшего
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Patmaz Час назад
Подвиг одних - рас3.14здяйство других.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

93460



Другие посты автора
Популярное в сообществах
От финансов до здоровья: полезные советы на все случаи жизни
От финансов до здоровья: полезные советы на все случаи жизни
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 декабря
Набирающие популярность в сообществах
Как и зачем создают хаос в новостных лентах соцсетей?
Как и зачем создают хаос в новостных лентах соцсетей?
Арабские учёные придумали солнечную башню, которая будет давать электричество днём и ночью
Арабские учёные придумали солнечную башню, которая будет давать электричество днём и ночью
Так выглядит история с налетом современности
Так выглядит история с налетом современности
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#животные#интересно#люди#позитив#ДТП#роль#Суд#девушки
#Юмор#машина#автомир#Автовсячина#фильм#подборка#авто аварии#дом#история#дети
#Прикол#автомобили#интересное#забавно#кино#аварии#Москва#США#брянск#женщины
Без “Ёлок” Нового года не бывает! Без “Ёлок” Нового года не бывает! 20+ самых странных предметов, которые учителя изъяли у учеников 20+ самых странных предметов, которые учителя изъяли у учеников Тупой и еще тупее: средняя школа в Техасе отложила выпускной, т.к. 85% учеников не смогли получить аттестат Тупой и еще тупее: средняя школа в Техасе отложила выпускной, т.к. 85% учеников не смогли... "Пахнут алкоголем, курят": на последнем звонке школьник из Киргизии публично пристыдил своих учителей "Пахнут алкоголем, курят": на последнем звонке школьник из Киргизии публично пристыдил своих... «Брянские власти должны были обеспечить безопасность в школах»: в Госдуме заявили, что за сегодняшнюю стрельбу в учебном заведении несут ответственность местные руководители «Брянские власти должны были обеспечить безопасность в школах»: в Госдуме заявили, что за... Воспитательная струя: учитель из Копейска пригрозил помочиться на ученика за провинность Воспитательная струя: учитель из Копейска пригрозил помочиться на ученика за провинность

На что жалуетесь?

Вернуться