Учительницу биологии, спасавшую детей от стрельбы в брянской школе, просят представить к награде

С такой инициативой выступили общественники движения "Зов народа". Они направили обращение к Брянской области Александру Богомазу.
Во время трагедии, произошедшей в брянской школе, 26-летная учительница биологии Офеля Мкртчян закрывала собой детей и фактически спасла им жизни. В настоящий момент она находится в больнице.
Такой поступок не остался незамеченным, и общественники уже попросили губернатора поощрить педагога.
"Считаем, что данный героический поступок, совершённый под угрозой собственной жизни и спасший других детей, которые могли пострадать, должен быть выделен и поощрён".
Учительницу просят наградить медалью "За спасение погибавших" и рассмотреть возможность вручения квартиры от государства.
Также активное участие в спасении детей принял учитель физкультуры Максим Кобарец.
"На четвертом этаже увидел мальчика раненого. Он истекал кровью, я усадил его на пол, сказал зажать раны, ждать помощи. Сам побежал в кабинет, куда Офеля Эдуардовна звала. Там все произошло. Ранена Маша была, стал оказывать ей помощь. Я был с Машей все это время", – рассказал Кобарец.
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