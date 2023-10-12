Грубиян пнул подругу и пожалел об этом

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Мужчина пнул свою знакомую возле одного из кемеровских общежитий. После этого женщина упала. Однако очень скоро справедливость восторжествовала и обидчик сам оказался на земле.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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Девушке-менту, кажется, фиолетово, что алконавт вырубил свою бабу... Ее больше возмутило, что он шумит на ее участке. Если бы участок был не ее, пусть хоть режет...
Дальше эта пара алконавтов накатает заяву на супермена в красном, как только очнется и протрезвеет и громче всех катить бочку на героя будет избитая девушка
Когда убьют, тогда и приходите?