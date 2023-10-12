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Грубиян пнул подругу и пожалел об этом

Грубиян пнул подругу и пожалел об этом

Автор:
12 октября 2023 11:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Кемерово   Россия   избиение   инцидент   конфликт   общежитие   
1519
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Мужчина пнул свою знакомую возле одного из кемеровских общежитий. После этого женщина упала. Однако очень скоро справедливость восторжествовала и обидчик сам оказался на земле.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Кемерово   Россия   избиение   инцидент   конфликт   общежитие   
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21  комментарий
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6k
Александр 51 минуту назад
Сцуко, 3 раза смотрел! Какая красота! Банку вверх, отвлекая внимание и чёткий в челюсть! Резкий и уверенный! Красава!
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3k
poбт Полминуты назад
так че кто в итоге сел?
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121k
parallax Минуту назад
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2k
Дмитрий 6 минут назад
Можно было бы поржать, если бы не было грустно.
Девушке-менту, кажется, фиолетово, что алконавт вырубил свою бабу... Ее больше возмутило, что он шумит на ее участке. Если бы участок был не ее, пусть хоть режет...
Дальше эта пара алконавтов накатает заяву на супермена в красном, как только очнется и протрезвеет и громче всех катить бочку на героя будет избитая девушка
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65k
Александр Ломовицкий 6 минут назад
красавчик мужик . я прям на повторе раз несколько пересмотрел.
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29
Фрол 9 минут назад
То ,что этому быку попало в репу не плохо конечно,но это не достаточно познавательно.
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286
fifa666 23 минуты назад
боже, кайф, как будто Джейсон Стэйтем спустился с небес.
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295
cmacy fifa666 5 минут назад
Джейсон Стейтэм пловец и актер спустился с небес? Ничего не понял.
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11k
Б.Касторский Полчаса назад
Очень технично и заслуженно
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Жиды совсем распоясались. Житья нет от них нигде.
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81
Ли Харви Освальд Борис Карабанов 8 минут назад
Присядь на холодное
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56k
dima423 38 минут назад
короче сядут усе)
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2k
Мурчелло 46 минут назад
Грубиян.Слова алкаш теперь тоже нельзя произносить?
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117
Lev A. 48 минут назад
Бляя, как же стремительно мужики деградируют...
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9k
Дмитрий 51 минуту назад
Ну вот и чудно всё разрешилось. Добро победило зло.
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32k
Юрий 52 минуты назад
Действия девушки-полицейского вызывают вопросы.

Когда убьют, тогда и приходите?
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