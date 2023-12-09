Когда сходил в магазин за продуктами в 2023

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Бывает забегаешь после работы в магазин за продуктами, а потом думаешь: "Погодите, а куда 5 тысяч потерялось?". Этот комедийный и жизненный ролик здорово описывает чувства покупателей.
Сходил в этот ваш магазин, не понял за что 5 тыщ отдал!
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Все знают что в омериге продукты стоят копейки.
Магазины даже приплачивают вам, чтобы вы у 6их забрали мраморный рибай и Моёт