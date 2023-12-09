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Когда сходил в магазин за продуктами в 2023

Когда сходил в магазин за продуктами в 2023

Автор:
09 декабря 2023 10:00
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   деньги   забавно   магазин   товар   траты   цена   
826
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Бывает забегаешь после работы в магазин за продуктами, а потом думаешь: "Погодите, а куда 5 тысяч потерялось?". Этот комедийный и жизненный ролик здорово описывает чувства покупателей.

Сходил в этот ваш магазин, не понял за что 5 тыщ отдал!

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Метки: Видео   деньги   забавно   магазин   товар   траты   цена   
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2  комментария
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16k
GROMOZEKA 56 минут назад
ВЫВСЁВРЕТИ!!!
Все знают что в омериге продукты стоят копейки.
Магазины даже приплачивают вам, чтобы вы у 6их забрали мраморный рибай и Моёт
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Parizhanka

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