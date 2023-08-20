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Грибы за 22 миллиона рублей ошеломили москвичку

Грибы за 22 миллиона рублей ошеломили москвичку

Автор:
20 августа 2023 09:26
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   грибы   забавно   магазин   сбой   цена   
1340
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Покупательница просто хотела купить в магазине лисички, поднесла их к автомату для сканирования и увидела на дисплее номер телефона вместо цены.


«Инфляция такова: либо суп с лисичками, либо однушка в центре»


Сбой в работе устройства рассмешил пользователей сети.


«Ни за что суп из лисичек не поменяю на однушку!», «Чтобы суповой набор собрать, нужно еще пару однушек продать — в супчик хорошо лучок, картошечку», «Они будущие предсказывают», «Не покупай биткоин, вложись в лисички», — прокомментировали юзеры.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   грибы   забавно   магазин   сбой   цена   
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5  комментариев
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9k
ишты Час назад
Хорошо хоть в упаковке 250гр, а если бы килограмм был?
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394
Andrei 20 минут назад
Скорее всего продавец просто вбил в поле цены штрих-код товара, ну, бывает. На кассе позовут "Люду", она разберётся...
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24k
pssst 43 минуты назад
Кто ж из лисичек суп-то варит. Суп - это белые, подосиновики с обабками, на крайняк.
А лисички - только так:
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