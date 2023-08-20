Грибы за 22 миллиона рублей ошеломили москвичку

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Покупательница просто хотела купить в магазине лисички, поднесла их к автомату для сканирования и увидела на дисплее номер телефона вместо цены.
«Инфляция такова: либо суп с лисичками, либо однушка в центре»
Сбой в работе устройства рассмешил пользователей сети.
«Ни за что суп из лисичек не поменяю на однушку!», «Чтобы суповой набор собрать, нужно еще пару однушек продать — в супчик хорошо лучок, картошечку», «Они будущие предсказывают», «Не покупай биткоин, вложись в лисички», — прокомментировали юзеры.
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А лисички - только так: