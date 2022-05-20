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Любопытный навигатор для поиска товара в магазине

Любопытный навигатор для поиска товара в магазине

Автор:
20 мая 2022 09:44
Метки: видео   интересно   магазин   навигатор   навигация   технологии   товар   
282
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1
Интересная реализация навигации в магазине. Жаль, что владельцам торговых точек подобная система крайне невыгодна.
Отличная вещь, особенно когда находишься в незнакомом для себя крупном супермаркете.

Источник:

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Метки: видео   интересно   магазин   навигатор   навигация   технологии   товар   
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2  комментария
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11k
Джон Уик 17 минут назад
В знакомом магазине я все и так знаю. А в больших незнакомых магазинах есть продавцы и я стараюсь побыстрее купить то что именно было нужно и от туда побыстрее свалить сэкономив деньги. Так что игрушка бесполезная.
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44k
SinigamiRuuk 47 минут назад
И тут вспоминаются вечные перестановки товаров в маркетах.
А кому то эту карту актуализировать.
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