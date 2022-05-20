Любопытный навигатор для поиска товара в магазине

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Интересная реализация навигации в магазине. Жаль, что владельцам торговых точек подобная система крайне невыгодна.
Отличная вещь, особенно когда находишься в незнакомом для себя крупном супермаркете.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А кому то эту карту актуализировать.