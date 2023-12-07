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Как изменились цены всего за год?

Как изменились цены всего за год?

Автор:
07 декабря 2023 11:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   деньги   за год   магазин   товар   цена   
1217
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Мужчина год хранил старые чеки из магазина, чтобы сравнить цены на товары для дома и ремонта за год.

Сколько там у нас официальные цифры по инфляции?

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Метки: Видео   деньги   за год   магазин   товар   цена   
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9  комментариев
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8k
Пуриц Жорж Час назад
Вот новость, инфляция.
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565
Дмитрий Базурин 8 минут назад
НЕ ВЕРЮ, по телеку сказали у нас все стабильно и инфляция 4-5% !
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18k
Голос Вселенной 11 минут назад
Строй материалы поднялись очень сильно. И преимущественно не только по инфляции, а по падению предложения. Это результат ухода разных компаний с нашего рынка. Цены изменяются не сразу, пока остатки складские дораспродаются. А вот потоооом...... Вот сейчас это "потом" настает.
Рынок восстановится, но для этого нужно время. И, надеюсь, цены будут расти меньше...
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9k
Дмитрий 24 минуты назад
Ниже такой комментарий типа, а "можно с Европой сравнить?"....А на х...я мне сравнивать с Европой бл...!? Я что там живу, как и 146 млн. россиян? В ... нам не тарахтело на сколько том и где что в той Европе подорожало. А во то, что у нас всё подорожало это, как говорится и не вооружённым взглядом видно!
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6k
Алексей Полчаса назад
Туалетный ёршик за штукарь и холодильник за сотню? Если ты берёшь такие вещи, то мне насрать на твои стоны про повышение цен. Как говорится в том анекдоте: "Обоими руками черпай!"
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91k
7guest Полчаса назад
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26
SRGee Час назад
Если бы на Украине был такой подъём цен... Было бы супер. ВСЁ познаётся в сравнении
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26
SRGee sedoisever Полчаса назад
Да с кем угодно. Абсолютный результат всегда необъективен.
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