Как изменились цены всего за год?

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Мужчина год хранил старые чеки из магазина, чтобы сравнить цены на товары для дома и ремонта за год.
Сколько там у нас официальные цифры по инфляции?
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Рынок восстановится, но для этого нужно время. И, надеюсь, цены будут расти меньше...